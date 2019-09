FIFA 20 review

De eeuwige discussie over de vernieuwing in FIFA games is ondertussen ronduit irritant geworden. Er zijn in dit verhaal twee kanten: de kant van mensen die geen FIFA spelen en het zien als een soort anti-spel, en de mensen die het toch kopen maar wel klagen dat er nooit iets verandert. De laatste groep haalt vaak het argument aan om de serie gewoon 'FIFA' te noemen en het spel jaarlijks te vernieuwen via updates.

Natuurlijk begrijpen we de commotie. EA past relatief weinig aan haar succesformule aan. Deze methode wordt overigens bij vele andere franchises toegepast, maar bij FIFA lijkt de discussie meer aanwezig te zijn. Door het jaar heen vervaagt de discussie, om vervolgens bij de aanstaande release van de nieuwe FIFA titel onverbiddelijk weer top of mind te zijn bij gamers.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er nu écht iets nieuws te vinden in het populaire voetbalspel, namelijk FIFA Street. Althans, het heeft de naam Volta, maar is een veredelde versie van FIFA Street. Buiten enkele statistische vernieuwingen lijkt het spelletje zelf niet heel veel vernieuwd te zijn. Of verkijken we ons op het spelletje en is er meer veranderd dan we vermoeden?

Extatisch gevoel

(Image credit: EA)

Laten we beginnen met de meest in het oog springende aanpassing: Volta voetbal. Het grootste vehikel met Volta is dat de modus heel erg z'n best doet om cool te zijn. Wanneer je echter een intens potje speelt op het dak van een gebouw in Tokio, weet je dat deze modus al deze rare toeters en bellen niet nodig heeft.

Met 3 tegen 3, omheind door kooimuren, keert het spel terug naar de basis van FIFA (Street), namelijk plezier hebben. De bas knalt door je speakers en de kekke vreugdedansjes zijn legio aanwezig. Al deze elementen complementeren de spelvreugde die we zoeken tijdens een co-op potje van FIFA. De adrenaline in deze gamemodus is altijd merkbaar aanwezig. Een trucje hier en daar kan de aanval maken of breken, en de muren voegen een extra element aan het balspelletje toe.

De verhaalmodus in Volta is eigenlijk niet het vermelden waard. Het herbergt niet hetzelfde hart als The Journey, maar de variaties in locaties, speelstadions en neonkleuren maken veel goed. De ongemakkelijke cutscenes kun je overslaan, en de knockout-toernooien zijn nogal lang, maar het draait natuurlijk voornamelijk om de gameplay zelf.

Volta draait volledig over showmanschap, skills uitbuiten en je tegenstander voor aap zetten. Wedstrijden eindigen pas na een vooraf ingesteld aantal doelpunten dat behaald moet worden. Dit betekent dat een potje binnen een flits voorbij kan zijn, mits je gelinkt bent aan een capabele speler. Bonus: het is de eerste FIFA game waarin mannen en vrouwen samen op het veld kunnen staan.

Vaardigheidsbewegingen zijn, zoals je mag verwachten, belangrijk in Volta. Het draait allemaal om soepel samenspel, gewaagde trucjes, positionering van je teamgenoten en het gebruiken van je omgeving. Ben je geen fan van de regeltjes in FIFA? Dan is deze gemoderniseerde versie van FIFA Street een absolute aanrader.

Aan de andere kant voelt Volta ietwat tegengehouden, omdat het niet exact op FIFA Street lijkt. De optie om geen muren te hebben voelt niet heel logisch aan en doet afbreuk aan de spelvreugde, evenals de mogelijkheid om de teamgroottes aan te passen naar 5 per team. Op het moment dat Volta meer en meer begint te lijken op het gepolijste voetbal van de reguliere FIFA 20 voetbalmodus, zie je ook de scherpe randjes van de spelmodus terug.

Huisregels

(Image credit: EA)

Meer focus op plezier en het luisteren naar de fans, dat zijn aspecten die we ook terugvinden in andere spelmodi. Met name Ultimate Team, de cash cow van EA, is verrijkt met enkele nieuwe modi die niet allemaal even succesvol in de praktijk zijn. Zo is King of the Hill, een modus waar jij de bal zolang mogelijk moet vast houden, heel saai, maar weten de Survival Wedstrijden (speler die scoort moet het veld verlaten) en No Rules hackathons ons erg bekoren. Aantekening: Belgische spelers hebben, net als voorheen, geen mogelijkheid om FIFA pakketten te kopen met echt geld. Dit is in strijd met de wet met betrekking tot gokelementen in games.

Bevind jij je in een huishouden waar elke dag of week wel een FIFA potje of twee gespeeld wordt? Dan zal je het vast prettig vinden om te weten dat er tal van Rocket League-achtige tweaks te implementeren zijn in het spel. Gecombineerd met Volta zal je niet snel in een sleur geraken met deze titel van EA Sports. Ook de soundtrack steekt prima in elkaar met artiesten als Mura Masa, Jorja Smith, en Slowthai.

Standaardsituaties zijn zo aangepast dat creatieve geesten meer worden beloond. Je kunt net zoveel curve aan een bal geven als je zelf wil (en de trapnemer kan) met de rechterjoystick. Het maakt de game af en toe wat complex, maar deze vaardigheden leren is zeker nodig om een grote speler in FIFA 20 te worden. Van een simpele tackle tot een tiki-taka-goal, alles moet je verdienen in deze editie van FIFA. 'Sweaty' tactieken (tactieken die vrijwel altijd eindigen in een doelpunt en weinig skills vereisen) lijken tot het verleden te behoren.

Slechte eigenschappen

(Image credit: EA)

FIFA 20 legt serieuze nadruk op visie. Spelers die zich goed positioneren en anticiperen op goede loopacties heeft prioriteit in deze versie. Zoeken naar opgestoken handen in je ooghoeken en uitkijken voor snelle vleugelaanvallers zijn essentieel. Je kunt niet al te lang wachten met het leveren van een voorzet tijdens een counter, want een tegenstander met een defensieve formatie kan binnen enkele seconden een stokje voor jouw plan steken.

Tijdens het spelen van de potjes merkten we dat wij vooral moeite hadden om de R2 knop (RT knop op Xbox) af en toe met rust te laten, om zo wat meer rust in ons spel te krijgen. Ook speelden we te vaak een steekbal in plaats van een gewone pass. Het vergt wat tijd om deze aangeleerde speltactiek (die voortvloeit uit FIFA 19) af te leren, maar het afleren voelt niet als een vervelende bezigheid. Overwinningen smaken veel zoeter wanneer je echt tactisch te werk gaat en over elke pass nadenkt. Bizarre afstandsdoelpunten, spectaculaire volleys van buiten de zestien en andere wonderdoelpunten zijn minder aanwezig, maar daar krijg je wel veel meer ingecalculeerde goals voor terug. Realisme, iemand?

(Image credit: EA)

Een ander gevolg van het meer realistische FIFA 20 is dat er veel minder levensgevaarlijke tweevoetige slidings gemaakt worden, een consequente van het aanpassen van de pace die spelers hebben. In deze nieuwe editie zijn snelle spelers merkbaar sneller dan langzame spelers, ook aan de bal.

Als een gevolg van het aangepaste systeem voelt het ook alsof het puntensysteem een meerwaarde heeft. Zo zal een Ridgeciano Haps een pijlsnel gevaar zijn op de counter, terwijl een Hakim Ziyech met een of twee tikjes de verdedigers te kijk weet te zetten.

Het schietsysteem is nog altijd lastig om onder de knie te krijgen, met dank aan de controversiële mini-game die bij FIFA 19 zijn intrede deed. Je moet de cirkelknop een tweede keer indrukken om je schot extra finesse te geven, iets wat nog altijd onnatuurlijk voelt. Je kunt het negeren, maar het bestaan ervan is voor velen een minpunt. De visuals van FIFA 20 zijn, buiten wat polijsten hier en daar, vrijwel identiek aan FIFA 19. Je zal waarschijnlijk moeten wachten op de volgende consolegeneratie om echt verbeterde visuals te kunnen bewonderen.

In de carrièremodus kun je tegenwoordig ook in het diepst van de nacht reageren op berichtjes van spelers, om zo het moraal van je spelers hoog te houden. Buiten dat zijn er enkele interessante interactieve persconferenties, maar buiten dat voelt de modus hetzelfde als de voorgaande jaren.

Ultimate Team heeft nu een battle pass progressiesysteem, wat betekent dat je meer munten en pakketjes ter compensatie van het roofzuchtige, potentieel geldverslindende economische systeem. Ook prettig: de menu's zijn aangepakt en verbeterd, en er is een balkje aanwezig dat automatisch vertelt welke verbruiksartikelen je moet gebruiken. De gamemodus is net zo verslavend als vijf jaar geleden, maar de interface voelt een stuk efficiënter.

Eindoordeel

(Image credit: EA)

Fifa 20 heeft veel voor de spelers in petto. In de basis is er zeker iets veranderd, voornamelijk ten goede, maar er zullen vast en zeker op korte termijn petities en ontploffende subreddits zijn die aanpassingen eisen. Dat is de prijs die EA betaalt om 's werelds meest populaire sportgame zo gebalanceerd mogelijk te maken.

Er zijn enkele heerlijke nieuwe manieren om FIFA te spelen. Denk hierbij aan de Volta modus, enkele nieuwe co-op modi, en de slimme tweaks die gedaan zijn aan de gameplay om meer voldoening te halen uit een potje FIFA. Ben je een franchise fan? Dan is FIFA 20 zeker geen tussenjaar of een editie die je makkelijk kunt overslaan. Mede vanwege de feedback van fans kan FIFA 20 zomaar eens uitgroeien tot een van de betere FIFA games van de afgelopen jaren.