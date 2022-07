F1 live kijken: Bekijk de GP van Hongarije online, waar je ook bent

We zijn alweer over de helft van dit Formule 1-seizoen en de zomerpauze staat op het punt van beginnen. Gelukkig hebben we nog een mooi raceweekend waar we van kunnen genieten voor we een aantal weken zonder zitten. En wat een nieuws dropt daar ineens...

Donderdag 28 juli kondigt Sebastian Vettel via zijn Instagram aan dat hij na dit F1-seizoen niet meer in een F1-wagen gaat rijden. De Duitse coureur geeft aan dat hij het tijd vindt om zich te focussen op familie en ergens anders zijn invloed en stem wil inzetten. Het team van Aston Martin geeft aan het jammer te vinden, maar staat achter de keuze van Vettel. En zo, na Kimi Raikkonen, vertrekt er nog een legende uit de sport. Na bijna vijftien jaar, vier keer wereldkampioen en 299 races (als we de laatste paar races meetellen) gaat Sebastian Vettel de sport verlaten.

De F1 GP van Hongarije

Waar we allemaal wel gemixte gevoelens hadden over Paul Ricard, is het toch een vreemd idee dat de afgelopen Grand Prix van Frankrijk mogelijk weleens de laatste zou kunnen zijn. Overal gaan er geruchten rond dat we Paul Ricard volgend jaar niet meer op de racekalender terug gaan vinden. Dit weekend verdiende dus een spannende race, en die werd zeker geleverd.

Zowel de Red Bull van Max Verstappen als de Ferrari van Charles Leclerc hebben een fantastische start en komen goed door de eerste bochten heen. Ook Lewis Hamilton weet zich uitstekend naar voren te rijden in de eerste paar bochten. Een minder goede start was het geval voor Esteban Ocon, die tegen Yuki Tsunoda aan rijdt en dat moet bekopen met een straf van vijf seconden.

Charles Leclerc en Max Verstappen strijden een aantal ronden tegen elkaar, maar uiteindelijk kiest Red Bull ervoor om de Nederlander te laten pitten. Een pit van 2,4 seconden is snel, de Red Bull-mechanics klappen dan ook als Verstappen wegrijdt. Of die pitstrategie goed getimed was, valt te bezien: na twee ronden verschijnt de gele vlag in beeld. Charles Leclerc verliest de achterkant en rijdt vol tegen een barrier en daarmee is het game over voor de Monegask.

Terwijl een uiterst gefrustreerde Charles Leclerc uit zijn auto en op de brommer van een marshall stapt, besluiten veel teams om de coureurs de pitstraat in te laten rijden. Dat Ferrari de schrik nog goed te pakken heeft, blijkt wel uit de manier waarop ze Carlos Sainz de pitbox uitsturen: op een haar na mist de Spanjaard de wagen van Alexander Albon. Dat resulteert in een vijf seconden straf, iets wat Sainz niet kan gebruiken zo net na een pitstop.

Grand Prix van Hongarije - Waar en wanneer? De dertiende race van dit seizoen wordt verreden op de Hungaroring. De baan is 4,381 kilometer lang en bevat 14 bochten. Alle tijden die hieronder worden genoemd zijn geldig voor de Benelux, met de Nederlandse zomertijd aangehouden. Vrije training 1

Vrijdag 29 juli 14:00 - 15:00 Vrije training 2

Vrijdag 29 juli 17:00 - 18:00 Vrije training 3

Zaterdag 30 juli 13:00 - 14:00 Kwalificatie

Zaterdag 30 juli 16:00 - 17:00 Race

Zondag 31 juli 15:00 - 17:00

Na alle pitstops vervolgt de actie. We zien een aantal spannende battles, met George Russell tegen Carlos Sainz. De Ferrari-coureur weet de Brit voor te blijven en gaat niet veel later de strijd aan met Sergio Perez. Beide coureurs knokken hard voor de derde positie, door meerdere bochten en lange rechte stukken. Ferrari maakt het circus compleet tijdens de laatste bocht voor start/finish: over de boardradio krijgt Carlos Sainz te horen dat hij moet pitten, middenin zijn gevecht met de Mexicaan. Sainz reageert dan ook op gepaste wijze, met een gepikeerde ''nu niet!'' Bij de eerste bocht weet de Ferrari vervolgens de Red Bull te passeren.

Werd het daarna voor Sergio Perez een rustigere race? Allesbehalve. In ronde 42 probeert George Russell de Red Bull voorbij te gaan, maar dat gaat niet helemaal goed. Russell pakt de binnenkant, waar Perez besluit de bocht ruimer te nemen. De twee raken elkaar, gelukkig zonder schade.

Na een gele vlag en een virtuele safety car, veroorzaakt door Zhou Guanyu die stil kwam te staan langs een barrier, vervolgt het racen weer. Sergio Perez lijkt niet alert, want George Russell weet hem vlug voorbij te gaan.

Na ronde 53 pakt Max Verstappen wederom P1, met een tweede en derde plek voor Lewis Hamilton en George Russell. Carlos Sainz weet nog de snelste raceronde te pakken, wat een extra punt voor team van Ferrari oplevert.

Livestream Grand Prix van Hongarije in Nederland

Sinds Max Verstappen zijn entree in de Formule 1 maakte is de autosport weer helemaal terug van weggeweest in Nederland. De uitzendrechten zijn sinds dit seizoen in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. Naast de F1-uitzendrechten kijk je hier ook Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het begin van het nieuwe seizoen), de Bundesliga en de PDC (darts).

(opens in new tab) Viaplay (opens in new tab) is vanaf het 2022-seizoen in handen van de Formule 1-uitzendrechten. De Scandinavische streamingdienst is in maart gestart met uitzenden. Standaard kost een Viaplay-abonnement 13,99 euro per maand. Dankzij een speciale introductie-actie genieten nieuwe klanten nu van een voordelig tarief: verzeker jezelf tot en met juli van Viaplay voor slechts 9,99 euro per maand (opens in new tab)! Naast de Formule 1 en diverse andere sporten geniet je ook van topfilms, series en meer.

Grand Prix van Hongarije kijken in het buitenland

Woon je in Nederland of België, maar ben je op vakantie of niet in Nederland op het moment van de GP van Hongarije? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het gehele raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.