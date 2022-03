F1 2021 komt mogelijk naar Xbox Game Pass

Xbox Game Pass wordt aangevuld met nieuwe games. Volgens een leak gaat het om F1 2021, The Dungeon of Naheulbeuk, Tainted Grail: Conquest, Weird West, Shredders, Zero Escape: The Nonary Games en Norco.

Abonnees kunnen de titels naar verluidt nog voor het einde van maart in hun Game Pass-bibliotheek verwachten.

De leaker in kwestie, Dealabs-gebruiker billbil-kun, heeft het vaker bij het rechte eind als het gaat om leaks van PS Plus-games en Xbox Game Pass-titels voorafgaand aan de officiële aankondigingen ervan.

De officiële Shredders-website heeft al bevestigd dat de game op 17 maart naar Game Pass komt. Het is mogelijk dat de rest van de games ook op deze datum naar de gamedienst komen.

Aangezien we verwachten dat Microsoft op korte termijn de nieuwe games bekendmaakt, hoeven we niet lang meer te wachten of de leaker het juist heeft.

Analyse: weer een degelijke line-up

(Image credit: Devolver Digital)

De line-up van Microsoft ziet er wederom goed uit. F1 2021 is niet alleen een van de beste racegames van het moment, ook is het een van de beste Xbox Series X-games. Dat heeft de titel te danken aan zijn briljante verhaalmodus en weergaloze graphics. De toevoeging van F1 2021 aan Xbox Game Pass zou het aanbod van racegames alleen maar aantrekkelijker maar, aangezien ook Dirt 5, Forza Horizon 5 en GRID in de bibliotheek staan.

Als het aankomt op de andere games die mogelijk naar Game Pass komen, is er genoeg voor ieders smaak. The Dungeon of Naheulbeuk is een tactische RPG, Tainted Grail: Conquest is een roguelike deckbuilder, Weird West is een stijlvolle actie-RPG van de makers van Dishonored en Prey, Shredders is een snowboard-game vol adrenaline, Zero Escape: The Nonary Games is een visueel verhalende game en Norco is een gotisch point-and-click-avontuur.

Als de games op 17 maart op Xbox Game Pass verschijnen, denken we dat Microsoft ze op 15 of 16 maart officieel aankondigt.