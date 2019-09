Exclusief: OnePlus 7T laadt 23% sneller op met Warp Charge 30T

The Warp Charger in front of the OnePlus 7 Pro 5G

De nieuwe OnePlus 7T komt eraan. We hebben niet alleen specificaties gespot van het nieuwe toestel, maar OnePlus-oprichter en CEO, Pete Lau, toonde het design al afgelopen week.

We hebben iets meer informatie over de technologie onder de motorkap van het matblauwe beestje. Om specifiek te zijn: we kunnen je alles vertellen over de oplaadsnelheid van de OnePlus 7T.

"Wij geloven dat Warp Charge 30T de beste oplaadtechnologie is voor dagelijks gebruik", vertelde Lau aan TechRadar. "Je kunt de telefoon maar liefst 23% sneller opladen, zelfs wanneer je het toestel actief in gebruik heb tijdens de oplaadperiode."

Uiteraard konden wij ook niet anders dan concluderen dat de inmiddels vijf maanden oude OnePlus 7 Pro vrij snel oplaadt. Onze batterijtests toonden aan dat de accu binnen één uur en 23 minuten volledig is opgeladen. De OnePlus 7T moet hier volgens Lau met gemak onder komen qua tijd.

"We introduceren niet iets om enkel en alleen de eerste te zijn", meldde Lau toen we vroegen waarom deze technologie niet al op de OnePlus 7 Pro zit. "We hebben de tijd genomen om de technologie te verfijnen en te blijven testen, totdat we iets hadden bereikt waar we trots op waren en wat we onze fans durfden voor te schotelen."

OnePlus 7T design (Image credit: OnePlus)

OnePlus pakt het iets anders aan

De magie van de Warp Charge 30 adapter zit binnenin. Dat zorgt tevens voor de flinke grootte van het apparaat, zeker in vergelijking met een reguliere adapter. Doordat de adapter binnenin het meeste werk verricht, blijft de smartphone koel. Een koele smartphone zorgt er ook voor dat de accu niet onnodig slechter wordt.

Huawei en Samsung zijn ook concurrenten om rekening mee te houden. Deze fabrikanten hebben ook in 2019 vol ingezet op een verbetering van hun bestaande snellaadtechnologie. OnePlus gebruikt echter een andere snellaadtechnologie dan de rest.

"Onze nieuwste Warp Charge levert 6A op 5V om 30W te behalen", onthulde Lau. "Vergeleken met andere oplaadtechnologieën die veel op hoge voltages rekenen, is Warp Charge 30T in staat om snel op te laden zonder oververhitting te veroorzaken. Dit geeft gebruikers ook de mogelijkheid om te gamen en het toestel tegelijkertijd op te laden."

Draadloos opladen niet snel genoeg voor OnePlus

Hoewel OnePlus zichzelf wil blijven verbeteren op het gebied van laadtechnologieën, moet je niet verwachten dat draadloos opladen een dezer dagen ook uit de doeken wordt gedaan.

"Draadloos opladen is op dit moment nog niet snel genoeg voor ons om het aan te durven bieden aan onze fans", gaf Lau toe.

Hoewel Samsung 15W-draadloos snelladen ondersteunt bij de Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10 Plus, staan de snelheden in de schaduw van de bedrade alternatieven.