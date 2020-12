Epic Games strooit met gratis games en 10 euro voucher

Als jij rond de feestdagen genoeg tijd hebt om te gamen, wil je natuurlijk wel een volle gamebibliotheek hebben om uit te putten. Epic Games helpt daar een handje bij. Epic geeft namelijk gratis vouchers van 10 euro weg, zodat je kunt besparen op je volgende aankoop. Daarnaast kun je de komen periode iedere dag een nieuwe gratis game verkrijgen via de Store.

Deze voucher is enkel in te wisselen in de Epic Store en is bedoeld voor games die meer dan 14,99 euro kosten. Als je op zoek bent naar nieuwe AAA-titels, biedt deze voucher wat verlichting voor de portemonnee. Zo kun je Cyberpunk voor een tientje minder aan je bibliotheek toevoegen.

Om de voucher te claimen moet je simpelweg inloggen op je Epic Games-account en op 'Get my Epic coupon' klikken. Deze voucher is geldig tot 7 januari 2021 17:00 uur.

The Holiday Sale is here! Unwrap deals up to 75% off, enjoy 15 Days of Free Games, and that's not all... Grab your free $10 Epic Coupon right now, and earn another for each qualifying purchase! 🎁 https://t.co/viDhbmI6RD pic.twitter.com/bJlSOhgaC3December 17, 2020