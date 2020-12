Sony haalt Cyberpunk 2077 uit PlayStation Store en biedt terugbetaling aan

De consoleversies van Cyberpunk 2077 zijn sinds de komst van de game vorige week een onderwerp van gesprek. Veel gamers keken al langere tijd uit naar deze game, maar op de PS4, Xbox One en One S bleek de langverwachte titel nagenoeg onspeelbaar.

Gefrustreerde gamers vinden dat de game met verschrikkelijke grafische problemen zit en kampt met bugs die de game laten crashen. Als antwoord hierop heeft Sony Interactive Entertainment (SIE) aangekondigd dat het Cyberpunk 2077 uit de PlayStation Store zal halen. SIE biedt bovendien volledige terugbetaling aan, aan iedereen die de game via de online winkel heeft verkregen.

"SIE streeft naar een hoge mate van klantentevredenheid, daarom zullen we een volledige terugbetaling bieden aan alle gamers die Cyberpunk 2077 via de PlayStation Store hebben aangeschaft", zegt Sony in haar officiële statement. "SIE zal daarnaast Cyberpunk 2077 uit de PlayStation Store verwijderen tot nader order."

"Zodra we hebben bevestigd dat jij Cyberpunk 2077 via de PlayStation Store hebt aangeschaft, zullen we de terugbetaling in gang zetten", zegt Sony. "Voltooiing van de terugbetaling kan verschillen op basis van je betaalmethode en financiële instelling."

Sony neemt de kwestie zichtbaar serieus, aangezien op deze manier ook wordt voorkomen dat de game voor de PS4 Pro en de PS5 digitaal kan worden aangeschaft. Op deze platformen zou de game wat stabieler moeten draaien, hoewel het nog lang niet zo goed is als de PC-versie.

CD Projekt Red heeft inmiddels excuses aangeboden voor de staat waarin de PS4- en Xbox One-versies van de game zich bevinden. De ontwikkelaar belooft om bugs en crashes op te lossen en de algehele ervaring te verbeteren.