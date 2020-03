Xiaomi opent dit jaar zijn eerste fysieke winkel in Nederland

Als je fan bent van Xiaomi-producten, dan ben je waarschijnlijk erg blij met dit nieuws. De Chinese elektronicaproducent gaat namelijk zijn eerste fysieke winkel openen in Nederland, aldus Androidworld. Heel lang moeten we bovendien niet wachten, aangezien de opening gepland staat in de eerste helft van dit jaar. Wat mogen we verwachten van deze fysieke Xiaomi-winkel?

Locatie nog te bepalen

Waar die eerste Xiaomi Mi Store zal verschijnen, is momenteel nog niet bekend. Mogelijke locaties zijn Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar Xiaomi zelf heeft nog geen sluitend antwoord gegeven. Het is ook nog niet duidelijk of het bij die ene winkel zal blijven.

Het nieuws van een Nederlandse Xiaomi Mi Store kwam uit onverwachte hoek, aangezien het bedrijf gisteren bekendmaakte dat het zijn eerste (en enige) Britse winkel zou sluiten. De sluiting zou het gevolg zijn van een verandering in de lokale strategie en heeft dus geen gevolgen voor de plannen van Xiaomi in Nederland.

Álle producten van Xiaomi zijn van de partij

We kunnen nog niet zeggen waar de winkel zal komen, maar we kunnen wel met zekerheid zeggen dat Xiaomi zijn volledige assortiment zal presenteren in de etalages. Het gaat hier dus niet alleen om de Xiaomi-smartphones, maar ook bijvoorbeeld de m365 elektrische step, slimme lampen, wearables en zelfs laptops.