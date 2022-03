Een van de beste Xbox Series X-functies komt ook naar pc

De DirectStorage-technologie van Microsoft die SSD-laadtijden versnelt, kennen we al van de Xbox Series X. De functie is nu ook onderweg voor pc-gamers.

Microsoft heeft in een blogpost aangekondigd dat de SDK (software development kit) van de technologie openbaar wordt uitgebracht. Dat betekent dat Windows-games snellere laadtijden kunnen krijgen. Ontwikkelaars moeten dit echter in hun games inbouwen, dus het kan even duren voordat we de eerste DirectStorage-spellen zien op pc.

DirectStorage zorgt ervoor dat “ontwikkelaars de snelheid van nieuwe opslagapparaten volledig kunnen gebruiken”, met name NVMe-SSD’s. De volledige bandbreedte van een harde schijf kan worden ingezet voor een game, dit levert niet alleen snellere laadtijden op, maar zorgt ook voor stabielere prestaties.

De kanttekeningen zijn dat DirectStorage de juiste hardware nodig heeft voor de beste resultaten. Een NVMe-schijf en een moderne GPU zijn vereist. Daarnaast moet de technologie worden ingebouwd in games, dus ontwikkelaars moeten er de nodige middelen aan spenderen. Ook beveelt Microsoft Windows 11 aan als besturingssysteem om het meeste uit de techniek te halen.

Windows 10 zal ook werken met DirectStorage omdat het volledig compatibel is, maar Windows 11 is ingesteld om de technologie verder te verbeteren. In dezelfde geest zie je mogelijk enkele prestatievoordelen met andere schijven dan een NVMe-SSD, al is DirectStorage echt ontworpen met NVMe in gedachte.

Analyse: dit kan een game-changer zijn voor pc

De technische kant van hoe dit allemaal werkt, is behoorlijk ingewikkeld. In de tweede blogpost van Microsoft staan meer details, als je daar interesse in hebt. Simpel gezegd, DirectStorage verandert de manier waarop invoer- en uitvoerbewerkingen worden uitgevoerd om gebruik te maken van de enorme hoeveelheid bandbreedte die NVMe biedt.

In de praktijk zorgt dit niet alleen voor snellere laadtijden, maar er zijn ook andere in-game verbeteringen merkbaar. Je mag ook een algehele soepelere en naadloze ervaring verwachten, waarbij het minder vaak voorkomt dat grafische onderdelen plotseling laden en in beeld verschijnen terwijl je door een gamewereld loopt.

Zoals Microsoft het stelt: “Ontwikkelaars krijgen een uiterst efficiënte manier om meer invoer- en uitvoerverzoeken te versturen of verwerken, waardoor de tijd die je wacht om in het spel te komen wordt geminimaliseerd. Zo kun je grotere en meer gedetailleerde virtuele werelden maken die snel worden geladen.”

Het officieel aankondigen van DirectStorage is één ding, maar de daadwerkelijke games moeten worden geprogrammeerd met de technologie in gedachte. Het enige wat Microsoft daarover zegt is om “hun kanalen in de gaten te houden om meer te weten te komen over games die in de toekomst met DirectStorage worden gemaakt”, zonder te vermelden om welke games het gaat.

Via PC Gamer