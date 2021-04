Easter Egg Hunt: maak kans op de ergonomische Logitech ERGO K860 en MX Vertical

Ook dit jaar trakteren we jullie vanuit de redactie op een leuke giveaway in de vorm van onze Easter Egg Hunt! Elke werkdag van 29 maart tot en met 2 april trakteren we onze lezers op een nieuw ‘paasei’ dat je kan winnen. We raden jullie zeker aan om mee te doen, want er zitten weer heel wat toppers tussen!

Vandaag maak je kans op maar liefst 4 prachtige bundels aangeboden door Logitech, bestaande uit het nieuwe Logitech ERGO K860 ergonomische toetsenbord en de MX Vertical muis. Deze geweldige combinatie zorgt ervoor dat je steeds in de best mogelijke houding achter je computer zit.

Natuurlijker en beter typen

Typ natuurlijker met ERGO K860, een geavanceerd ergonomisch toetsenbord dat een meer ontspannen typhouding bevordert, buiging van de pols met 25% vermindert en de pols 54% beter ondersteunt. Het ronde, gesplitste toetsenframe vermindert de spierbelasting in polsen en onderarmen. Daarnaast biedt de gewatteerde polssteun comfort en de optimale ergonomische positie.

Natuurlijke handdrukpositie

De natuurlijke handdrukpositie van de MX Vertical vermindert de druk op de pols en de spierbelasting van de onderarm. De unieke verticale hoek van 57° is geoptimaliseerd voor een ergonomische houding zonder in te boeten aan de pixelprecieze prestaties. MX Vertical vermindert de spieractiviteit met 10% in verhouding tot een traditionele muis.

Doe mee en win!

Easter Egg Hunt We mogen vier deelnemers gelukkig maken met deze prijzen! Het gaat om drie Franse Azerty-toetsenborden en één Nederlands Qwerty-exemplaar. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan tot vrijdag 2 april 2021 om 12 uur.Deal bekijken

Na afloop wordt de winnaars persoonlijk benaderd en worden de toestellen in zijn en/of haar richting gestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.