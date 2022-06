E3 2023 aangekondigd: comeback of vergane glorie?

De ESA heeft opnieuw bericht dat E3 2023 doorgaat, met zowel een hybride, fysieke aanwezigheid als een digitale aanwezigheid. De organisatie probeert het event weer terug te brengen zoals het oorspronkelijk plaatsvond.

In een recent interview met de Washington Post (opens in new tab) zei ESA-president Stan Pierre-Louise herhaaldelijk dat E3 volgend jaar weer terugkeert.

''Hoe dol we ook zijn op digitale events en hoe ze het publiek wereldwijd bereiken, weten we ook hoe graag de mensen weer samen willen komen,'' zegt Pierre-Louis. ''Mede om elkaar weer in het echt te zien en met elkaar te praten over wat games zo fantastisch maakt.''

E3 is traditioneel het grootste event op de game-kalender en is sinds 1995 een hoeksteen van de gehele industrie. De afgelopen jaren zijn echter zwaar geweest voor de show. Covid liet de afgelopen jaren de showcase twee keer in het water vallen waardoor het event sinds 2019 geen fysieke vorm meer had.

In de tussentijd vonden studio's en bedrijven oplossingen om toch een show te kunnen neerzetten. Geoff Keighley's Summer Game Fest (opens in new tab) heeft vele persconferenties rond de show geabsorbeerd en Microsoft organiseert een eigen live-presentatie. Zelfs voordat de pandemie begon hadden bedrijven als Sony en Nintendo al showcases los van E3. Sony heeft er zelfs voor gekozen om het event eens per jaar in de zomer te annuleren en in plaats daarvan kleinere State of Plays te organiseren.

We willen het geloven (maar het lukt ons niet)

(Image credit: Microsoft)

Het huidige model, met bedrijven die zich maar half toeleggen op een showcase in de zomer, is niet bepaald aantrekkelijk. Ooit was er een enorm enthousiasme zodra de E3-periode in het vooruitzicht lag. De industrie kwam samen in Los Angeles in juni om al hun werk te laten zien en te netwerken. Het gaf een groot gevoel van eenheid. We kijken daar met een gelukzalig gevoel op terug en kijken soms nog weleens naar de oude persconferenties.

Dat gezegd hebbende: we zijn niet optimistisch over de terugkomst van E3 en ESA's poging om het event terug te brengen zoals het ooit was. Zelfs voor Covid had E3 al enkele problemen. Steeds meer bedrijven en studio's besloten niet langer mee te werken en het event kreeg een identiteitscrisis, met pogingen om het om te bouwen van een industrie-exclusief event naar een fan-conventie.

E3 was berucht om de torenhoge kosten voor bedrijven om er presentaties te mogen geven. Vooral een plek krijgen in het LA Convention Center was behoorlijk prijzig. Het wordt voor de ESA moeilijk om grote publishers te overtuigen om terug te komen, aangezien zij ondertussen hun eigen zomernieuws via onafhankelijke persconferenties presenteren voor een heel wat lagere kostenpost. Het is voor ons lastig om ons voor te stellen dat bedrijven zoals Nintendo, Sony en Microsoft terugkeren naar E3.

Daarbij bewijst Geoff Keighley's Summer Games Fest dat het een betrouwbaar platform is de afgelopen jaren en bedrijven zelfs geen eigen shows meer hoeven te organiseren. Als een aankondiging groot genoeg is, kan er altijd nog een andere opzet worden gebruikt dan een gezamenlijk event.

Vat het niet verkeerd op: we zouden het fantastisch vinden als we er compleet naast zitten. Wellicht is de ESA ervoor in om de kosten op zich te nemen voor de komende jaren om bedrijven te overtuigen terug te keren naar het event. Dat is mogelijk, maar is de ESA na een aantal jaar Covid in staat om geld te verliezen voor dit soort doelen voor de lange termijn?

Toch zouden we erg blij zijn met een terugkomst. De nieuwe status quo van bedrijven die hun eigen zomer-gamenieuws presenteren op ongeordende wijze is een hel voor journalisten en creëert vooral minder enthousiasme onder de kijkers. Het is lastig om de aandacht en hype vast te houden in een periode van een aantal weken, in plaats van slechts een paar dagen. De honger naar de 'Game-kerst' is voorbij.

E3 bracht een gemeenschappelijk gevoel. Mensen uit de gamewereld kwamen elk jaar samen op een plek en dat creëerde ook verjonging. We denken desondanks niet dat dat reden genoeg is voor bedrijven om zicht terug in het E3-model te plaatsen. De geest van E3 terug in de fles krijgen wordt hoe dan ook een behoorlijke uitdaging.