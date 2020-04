Apple heeft eindelijk een oplossing voor een van de grootste problemen met MacBooks

Het lijkt erop dat MacBook bezitters een gratis batterijduur boost krijgen in een aankomende update voor macOS Catalina, Apple werkt aan een functie die bekendstaat als "Batterij welzijn management".

De feature, die inbegrepen is in de macOS Catalina 10.15.5 update, die later dit jaar verschijnt, is gericht op het verlengen van de levensduur van de MacBook's batterij.

Dit betekent dat MacBook batterijen langer meegaan voordat ze vervangen moeten worden, en ze moeten beter kunnen opladen, dus met name oudere MacBooks zullen in staat zijn om langer mee te gaan zonder dat ze weer opgeladen moeten worden.

Zoals The Verge al laat weten doet de batterij welzijn tool dit door te voorkomen dat de batterij zich vol laad tot 100%. Dit lijkt misschien een vreemde manier om de batterijduur te verlengen, maar de wetenschap erachter is logisch, het is een poging om de snelheid waarmee de batterij veroudert te verminderen.

Opladen tot 100% is erg zwaar voor de batterij, en dat kan leiden tot een verminderde levensduur. Dat is ook de reden waarom oudere apparaten die op batterijen werken, zoals laptops en smartphones, vaker moeten worden opgeladen dan wanneer ze nieuw zijn. Een batterij aan het eind van de levensduur kan niet genoeg energie bewaren voor een redelijke tijd, zonder dat deze weer aan de oplader moet.

Dit betekent dat als je een MacBook bezit met een batterij die niet lang zonder opladen kan, je enige opties zijn om of de batterij te vervangen of een nieuwe laptop te kopen. En voor beide opties moet je het nodige betalen.

Zorgvuldig opladen

Dus, als je MacBook toont dat de batterij 100% is opgeladen, zorgt dat batterij welzijn management feature ervoor dat hij niet op zijn volledige capaciteit zit. Volgens Apple stelt de functie vast hoe en wanneer je dit moet toepassen. Dit is afhankelijk van de oplaadgeschiedenis van de gebruiker en de temperatuur van de batterij, en het kan betekenen dat een significante verbetering nodig is voor de batterijduur.

Alle MacBooks die draaien op macOS Catalina, en die beschikken over een Thunderbolt 3 port, kunnen gebruikmaken van de feature, dus het betekent dat MacBooks van 2016 en MacBook Air modellen van 2018 en ouder geschikt zijn.

De functie wordt standaard geactiveerd, maar Apple belooft dat je hem uit kunt zetten als je dit wilt, en alle informatie die het verzamelt over hoe je MacBook's batterij in het verleden werd gebruikt zal alleen opgeslagen worden en lokaal gebruikt worden. Sommige informatie kan gedeeld worden met Apple als je hiermee akkoord gaat, en het bedrijf belooft dat dit anoniem gebeurt.

Als de nieuwe Batterij welzijn management functie werkt zoals hij bedoeld is, kan het een van de grootste problemen die gebruikers van MacBooks hebben oplossen. In tegenstelling tot veel Windows 10 laptops, die makkelijk vervangbare batterijen hebben, is het bij de MacBook een stuk ingewikkelder (en duurder) zodra de batterij niet meer goed werkt.

We weten niet zeker wanneer deze feature, samen met macOS Catalina 10.15.5 onthuld zal worden, maar we weten wel dat het een gratis upgrade is.