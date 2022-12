Bug met Taakbeheer in Windows 11 eindelijk opgelost

Sommige Windows 11-gebruikers kregen onlangs te maken met bug in een preview-update waarbij Taakbeheer in verschillende kleuren kon worden weergegeven. Het nadeel was dat het daardoor soms onleesbaar werd. Het goede nieuws is dat Microsoft een patch heeft uitgerold die dit verhelpt.

Dit probleem deed zich voor in de optionele preview-update voor Windows 11 die eind november werd uitgebracht (KB5020044). Het zorgde ervoor dat Taakbeheer op sommige plaatsen "onverwachte kleuren" kreeg, waardoor je niet alle informatie kon lezen.

Het is zeker een van de vreemdste Windows-bugs en hoewel het geen fatale bug was, was hij zeker irritant. Volgens Microsoft kwamen de problemen voor bij gebruikers die de aangepaste modus hadden gekozen in Personalisatie > Kleuren.

Zoals Bleeping Computer (opens in new tab) aangeeft, is het goede nieuws dat de nieuwste Windows 11 cumulatieve update, KB5021255, het probleem volledig opgelost heeft. Windows 11-gebruikers zouden KB5021255 op dit moment moeten kunnen downloaden. Als de update nog niet op je pc of laptop staat, ga dan gewoon naar Windows Update en controleer op nieuwe updates.

Het is echt geen grote verrassing dat een bug zich nestelt in een preview update. Deze updates zijn optioneel, precies omdat ze in de testfase zitten. Deze updates kunnen enerzijds iets verhelpen en anderzijds iets kapot maken. Dat is het scenario dat we hier zagen: de gaming bug werd verholpen en daarna begon Taakbeheer zich te misdragen.

Natuurlijk zijn het niet alleen preview updates die bugs hebben. Zoals we in het verleden hebben gezien, kunnen zelfs grote updates met problemen komen. De oplossingen komen bovendien niet altijd enorm snel. Soms moeten we weken (of maanden) wachten op een bugfix. De bug met Taakbeheer werd gelukkig snel (lees: enkele weken na de eerste meldingen) verholpen.