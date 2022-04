Browseroorlog: Microsoft Edge populairder dan grote rivaal

De browseroorlog is nog altijd in volle gang. Het moge duidelijk zijn dat Microsoft Edge al een tijdje bezig is aan een opmars. Hoewel Google Chrome nog altijd uit het zicht is, streeft Edge nu Safari voorbij.

De cijfers zijn afkomstig van de dienst StatCounter (opens in new tab). De browser van Microsoft wordt nu gebruikt op 9,65 procent van alle desktops wereldwijd. Daarmee valt Edge nog altijd in het niet ten opzichte van Google Chrome, wat met 67,26 procent marktaandeel al jaren de grootste is.

Safari van Apple is inmiddels gedaald naar een marktaandeel van 9,57 procent. Mozilla Firefox is een andere bekende die onderdoet voor Edge; deze browser zakt in marktaandeel van 9,18 procent naar 7,57 procent.

Het mag een verrassing heten dat Internet Explorer nog altijd in deze statistieken verschijnt. De browser wordt al jarenlang sterk afgeraden om te gebruiken, maar toch is er nog een marktaandeel van 0,92 procent wereldwijd. Waarschijnlijk zijn dit gebruikers die nog niet de overstap naar Windows 10 of Windows 11 hebben gemaakt. Microsoft is van plan om de IE 11-applicatie op 15 juni met pensioen te laten gaan. Gebruikers moeten dan wel een andere browser gaan gebruiken.

Mobile is een ander verhaal

Edge is duidelijk bezig aan een opmars op de desktop, maar op Android en iOS zien we die groei niet terug. De browser is niet eens terug te vinden in de statistieken.

Volgens StatCounter (opens in new tab) gebruikt 63,26 procent van alle smartphones Google Chrome. Dat klinkt logisch, aangezien meer dan 3 miljard actieve Android-toestellen met Chrome voorgeïnstalleerd komen. Voor Safari geldt hetzelfde voor iPhones; deze browser bezit 24,81 procent van de markt. Samsung Internet zit op een derde plek met 4,99 procent.

Een recent rapport van Windows Central meldt dat Microsoft naar verluidt van plan is om zijn Android inspanningen te consolideren in een enkele divisie. Zo wil de fabrikant een strakkere integratie bieden tussen Google's mobiele besturingssysteem en Windows 11. Hoewel de stap waarschijnlijk meer gericht is op het beter laten draaien van Android apps op Windows, zou de hernieuwde interesse van de softwaregigant in Android kunnen leiden tot een wederopstanding.