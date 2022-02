Downloads in Google Chrome worden meer gestroomlijnd

Google test een nieuwe downloadfunctie uit in Chrome Canary, het ontwikkelingskanaal van de webbrowser. Dit moet een meer soepele ervaring geven bij het downloaden van bestanden.

Dit is gespot door Reddit-gebruiker Leopeva64-2. Een nieuw downloadicoontje zit bovenin de taakbalk, naast de extensies die je hebt geïnstalleerd. Dit is vergelijkbaar met de lay-out van Microsoft Edge. Eind vorig jaar is de geplande wijziging gespot en nu hebben we meer info over hoe het downloaden werkt in de nieuwe omgeving.

(Image credit: Google / Leopeva64-2)

Als je op de knop drukt breidt hij zich uit tot een bubbel waarin je jouw recente downloads kunt zien. Hiermee heb je snel toegang tot je bestanden, net als met de huidige downloadbalk. Ook toont het de status van actieve downloads.

Volgens een recente update veranderen de downloadknoppen van kleur en formaat om een indicatie te geven van hoe ver een download is. De knop gaat van grijs naar blauw als een bestand wordt opgehaald. Ook is Google bezig met een geanimeerde ring om de vooruitgang van downloads te tonen, maar deze is nog in ontwikkeling.

Dezelfde update bevestigt ook dat Google van plan is om de huidige downloadbalk die onderaan je scherm zit weg te halen en volledig te vervangen met deze discrete bubbel. “Op dit moment tonen we de downloadbalk nog als referentiekader, maar het doel is om deze volledig te vervangen met de bubbel in de taakbalk”, stelt het bedrijf.

Analyse: Chrome probeert Edge na te apen

Ondanks dat Microsoft Edge enkele handige functies heeft, domineert Google Chrome nog altijd de browsermarkt met een aandeel van 63 procent.

Het is vermakelijk om te zien dat Chrome inspiratie neemt van een concurrent als Edge, maar de browser van Microsoft begint langzaam voeten in aarde te krijgen. Zijn marktaandeel is immers gestegen van 3,32 procent naar 4,12 procent in een jaar tijd. Dit zijn geen spectaculaire cijfers, maar Google zal ze toch serieus nemen.

Toch is de verbetering niet onwelkom. De huidige downloadbalk van Google neemt onnodig veel schermruimte in beslag. De hele balk komt in beeld en verdrukt een gedeelte van je venster, ook al download je slechts één afbeelding. Het zou fijn zijn om hier niet meer mee te hoeven omgaan.

De downloadbubbel is nog in ontwikkeling, maar hij ziet er veelbelovend uit. We moeten wachten tot hij af is voordat we een definitief oordeel kunnen vellen.

Via Neowin