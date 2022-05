Black Mirror keert eindelijk terug, met naar verluidt grote veranderingen

Het is drie jaar geleden dat het vijfde seizoen van Black Mirror op Netflix te zien was. Er is in de tussentijd weinig nieuws verschenen over een mogelijk zesde seizoen... tot nu gelukkig.

Volgens Variety is Netflix begonnen met het opnemen van een zesde seizoen. Er zijn echter nog geen namen gelinkt met de serie tot dusver.

In het bericht staat verder dat Charlie Brooker en Netflix werken aan een seizoen dat langer moet zijn dan die van 2019 (drie afleveringen), en tevens meer filmisch in beeld moet worden gebracht. Elke aflevering wordt gezien als een alleenstaande film. Wij worden daar wel warm van.

Brooker zelf laat niets los over de toekomst van Black Mirror. Zijn meest recente show is Cat Burglar, welke eerder dit jaar op Netflix is verschenen. Het gaat om een interactieve Hanna-Barbera-achtige cartoon, waar kijkers vragen kunnen beantwoorden om een waakhond genaamd Peanut te helpen in een strijd met de kat Rowdy. Laatstgenoemde wil een kunststuk meenemen namelijk.

Het was de tweede interactieve serie voor Netflix, nadat Brooker de Black Mirror-spin-off Bandersnatch had gemaakt, waarbij de gebruiker ook zeggenschap had in het verhaal.

Het ziet ernaar uit dat Brooker weer gefocust is op zijn serie. In een interview met de Radio Times in 2020 was hij nog onzeker over een eventuele terugkeer van Black Mirror: "Op dit moment weet ik niet of er animo er zou zijn voor verhalen over samenlevingen die uit elkaar vallen, dus ik ben niet bezig met zo een verhaal. Ik ben er wel op gebrand om mijn komische vaardigheden weer op te pakken, dus ik heb scripts geschreven om mezelf aan het lachen te maken.

Gelukkig ziet Brooker het nu anders en kunnen we uitkijken naar het zesde seizoen van Black Mirror.

Analysis: zal Black Mirror werken in een langer formaat?

Sinds de wissel van Channel 4 naar Netflix in 2015 genieten Brooker en zijn team van het gebrek aan beperkingen bij de streamingdienst. Toch zijn ze slechts tweemaal echt de diepte ingedoken met grote verhalen; een keer in 2018 met Bandersnatch, en Hated In The Nation, de laatste episode van het eerste Netflix-seizoen.

Zelfs bij deze twee producties zijn de 90 minuten niet aangetikt. Als Brooker daadwerkelijk gericht is op een 'filmische' ervaring, dan staan we er niet raar van te kijken als de nieuwe content twee uur of langer duurt.

Wij hebben nooit het idee gehad dat Brooker geremd werd door de mogelijke duur van een aflevering. Zo was Metalhead slechts 41 minuten, terwijl de USS Callister-aflevering maar liefst 76 minuten duurde.

Wat er ook uitkomt: als Brooker 2,5 uur nodig heeft, geef hem dan ook die tijd alsjeblieft Netflix. Wij kunnen in ieder geval niet wachten.