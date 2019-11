Deze budget smartphone is nu goedkoper dan ooit

Op Black Friday wordt het onmogelijke vaak mogelijk. Plots verschijnen er deals op iPhones en andere Apple-producten, die gewoonlijk nooit goedkoper zijn. Soms zijn er ook producten die sowieso al goedkoop zijn en toch een hoge Black Friday korting krijgen.

Vandaag zien we dat laatste gebeuren bij de Motorola Moto E6 Plus. Deze budget smartphone die normaal €159 kost, krijgt nu een zodanig hoge korting dat zijn prijs net onder de €100 zakt.

Ondanks zijn lage prijs is de Motorola E6 Plus toch uitgerust met een octa-core processor en 4GB RAM zodat je makkelijk kan wisselen tussen apps zonder dat hij begint te haperen. Op de achterkant vind je daarnaast een dubbele camera terug die bestaat uit een hoofdlens van 13MP en een dieptelens van 8MP voor portretfoto's. De selfiecamera vooraan zit in een waterdruppelnotch verwerkt zodat je kan genieten van het grote scherm. Dat scherm heeft maar een HD-resolutie, hoewel Full HD de standaard is geworden, maar voor dit geld kunnen we amper klagen. De batterij van 3.000mAh in combinatie met de andere specificaties zorgt ervoor dat je normaal een volledige dag kan doorkomen op één laadbeurt.

UPDATE: De voorraad van bol.com is inmiddels volledig uitverkocht, maar we hebben enkele goede alternatieven gezocht.

Motorola Moto E6 Plus voor €99 i.p.v. €155 (UITVERKOCHT) De Motorola Moto E6 Plus is al een sterk geprijsde budget smartphone die in september gelanceerd is en met deze korting overstijgt hij makkelijk de prijs-kwaliteitverhouding van de concurrentie. Verwacht weliswaar geen snelheidswonderen, maar voor dit geld vind je geen betere smartphone.Deal bekijken

LG Q60 voor €138,99 i.p.v. €249,00 Ook de LG Q60 krijgt een mooie korting bij bol.com en is zelfs krachtiger dan de Motorola Moto E6 Plus. De LG Q60 is uitgerust met drie camera's achteraan, draait ook Android 9 Pie en heeft eveneens een HD-scherm met een selfiecamera in de waterdruppelnotch.Deal bekijken

Nokia 5.1 Plus voor €139 i.p.v. €169 De Nokia 5.1 Plus is een stijlvolle budgettelefoon met Android One. Dit houdt in dat de telefoon gebruikmaakt van een schone versie van Google's besturingssysteem, zonder opsmuk en met jarenlange updates.Deal bekijken