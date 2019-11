Deze Chromebooks kosten nu minder dan 200 euro!

Sinds de introductie van Chromebooks kan je vandaag de dag een degelijk alternatief voor een traditionele laptop kopen voor een fractie van de prijs.

Als je computergebruik niet meer is dan tekstverwerking, e-mailen, kijken naar Netflix, surfen op het internet en mobiele games, met een wat lichte foto- en video-editing, kun je niet veel verkeerd doen met een van de beste Chromebooks.

Dankzij Black Friday zijn deze goedkope laptops nog goedkoper geworden. Er zijn meerdere modellen die tijdelijk minder dan 200 euro kosten. Wij hebben ze hieronder opgesomd.

Opgelet! Sommige van deze deals zijn alleen vandaag, 27 november, geldig dus aarzel niet te lang!

De HP Chromebook 14 zakt met deze korting net onder de 200 euro. Zoals de meeste Chromebooks is hij erg compact en ideaal voor licht werk onderweg. Hij is uitgerust met een AMD A4-9120 processor, 4GB RAM-geheugen en 64GB interne opslag. Deal bekijken

Asus C5263 voor €224,95 i.p.v. €349

Ook hier gaan we net boven de 200 euro, maar de korting is zodanig goed dat we hem niet kunnen negeren. Deze Asus C5263 heeft een iets groter scherm van 15,6 inch, wat ideaal is voor mensen die een Chromebook-ervaring op een iets groter scherm willen. Qua specificaties krijg je een Intel Celeron N3350 processor, 4GB RAM-geheugen en 32GB interne opslag.Deal bekijken