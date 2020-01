De beste gratis audio editor van 2020

Een aantal decennia geleden was audiobewerking een complexe operatie waarin tapes gemixt en verbonden moesten worden, platen en andere analoge opnames betrokken waren. En het was ook duur, met honderden euro's aan materiaal dat vereist was om zelfs nog amateuristische bewerkingen te doen.

Deze dagen, dankzij de kracht van moderne PC's en de mogelijkheid tot gratis gebruiksvriendelijke audio bewerkingssoftware pakketten, zijn beide van die problemen opgelost. Moderne gratis audio editors zijn in staat om een betrouwbaar geluid te produceren, dat geschikt is voor professioneel gebruik.

Wat de reden ook is dat je op zoek bent naar een gratis audio editor, er is zeker wel een passende optie voor jou. In dit artikel vind je softwarepakketten die geschikt zijn voor zowel het mixen van popliedjes als voor het creëren van podcasts die worden beluisterd door miljoenen mensen.

De beste gratis audio editors in één oogopslag

1. Audacity

Een van de originele gratis audio editors, en nog steeds de beste

Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux

Grote bibliotheek met plugins

Ondersteunt tientallen bestandsformaten

Streamt direct naar podcast luisteraars

Kan beginners in de war brengen

Interface ziet er verouderd uit

Half 2020 viert Audacity zijn 20ste verjaardag, waarmee het zijn reputatie als een van de langst bestaande en een van de beste gratis audio editors versterkt. Voor slimme tech-gebruikers of voor degenen die een aantal minuten willen besteden aan het leren navigeren in Audacity's licht intimiderende interface, is dit de beste gratis audio editor.

Audacity is een open-source product dat werkt op Mac, Linux en Windows apparaten. In de loop der jaren heeft het een enorme ontwikkeling doorgemaakt, wat betekent dat het constant geüpdatet wordt met nieuwe functies en plugins om de concurrentie voor te blijven.

Een van de beste Audacity plug-ins van een derde partij is Gsnap, waarmee je autotune effecten kan toevoegen aan je geluid. Met deze audio editor kun je vooraf opgenomen bestanden bewerken, nieuwe geluiden vastleggen en effecten toevoegen en podcasts streamen.

Hoewel de ingewikkelde visuele look van de Audacity interface intimiderend kan zijn voor beginners, is het zeer gebruiksvriendelijk met veel schermruimte. Je ziet meteen de audiogolven van bestanden en er zijn grote knoppen voor de belangrijkste acties als het starten en pauzeren van je opnames.

Klik hier om Audacity te downloaden.

2. Ocenaudio

Een andere krachtige audio editor, maar makkelijker in gebruik dan Audacity

Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux

Heldere interface met kleurrijke knoppen

Kan gebruikt worden om online audio bestanden te bewerken

Hoort veranderingen in real-time

Onregelmatige updates

Als je de Audacity interface wat overweldigend vindt, maar geen compromissen wil maken qua features, dan is Ocenaudio een uitstekende gratis audio editor om te overwegen. Dit open-source platform werkt goed met Windows, Apple en Linux apparaten.

Vergeleken met andere gratis audio editors, valt Ocenaudio op door zijn mogelijkheid om je effecten te laten zien in real-time. De meeste tools dwingen je om "destructief" te bewerken, wat betekent dat je het originele audiobestand waar je aan werkt, gaat aanpassen. Echter, met Ocenaudio, kun je je playback parameters direct aanpassen. En als resultaat, als je een effect als een galm in Ocenaudio verandert, hoor je meteen het verschil.

Ocenaudio werkt met bestanden die op cloud servers staan, en met bestanden die zijn opgeslagen op je pc. Sommige gebruikers vinden de interface een beetje schraal, maar de meeste kunnen zijn heldere en kleurrijke ontwerp wel waarderen. Als je van plan bent om regelmatig te bewerken, het beste wat je dan kunt doen is om een aantal van Ocenaudio's ingebouwde toetsenbord snelkoppelingen te onthouden, deze maken je werk een stuk efficiënter.

Klik hier om Ocenaudio te downloaden.

3. Ashampoo Music Studio 2019

Zeer functionele combo van mediaspeler en audio editor

Besturingssysteem: Windows

Uitstekend voor beginners

Extra bestandsmanagement tools

Split en brandt cd's

Alleen voor Windows

Geen multi-track ondersteuning

Ashampoo Music Studio 2019 is een audio editor die alleen geschikt is voor Windows, en het is een geweldige optie voor gebruikers die een geluidsbestand voor de eerste keer willen bewerken.

De interface van deze audio bestandsbewerkingstool is ongelooflijk makkelijk in gebruik, met een groot voorbeeldvenster met audiogolven dat het meeste van je scherm in beslag neemt. Knoppen voor belangrijke functies als het knippen en plakken van gedeeltes van je geluid worden onderaan weergegeven. Met Ashampoo krijg je geen multi-track ondersteuning, dus deze audio editor past het beste bij het herschikken van simpele audiofragmenten.

Zoals de naam al doet vermoeden is Ashampoo Music Studio meer dan een basis audio editor. Je kunt deze freeware eigenlijk ook gebruiken om cd labels te ontwerpen, metadata-tags te bewerken, audio formats om te zetten en cd's te branden

Hier kun je Ashampoo downloaden.

4. Audiotool

Een gratis online audio editor met geweldige mogelijkheden

Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux (in browser)

Synchroniseert nummers tussen apparaten

Exporteert bestanden in MP3-formaat

Tientallen virtuele instrumenten

Werkt alleen in Chrome

Audiotool is een gratis online platform waarmee je muziek kunt creëren en publiceren. In tegenstelling tot andere gratis audio bewerkingssoftware pakketten die je in deze lijst ziet, is Audiotool een platform in een browser dus je hoeft niks te downloaden. Hoewel je wel een Chrome plugin moet hebben.

Deze audio bewerker deelt meer DNA met Apple's Garage Band programma dan de meeste audio editors. Je kunt audiofragmenten opnemen van 30 seconden om te gebruiken als samples die je kunt mixen met digitale instrumenten die al in het Audiotool systeem zijn ingebouwd.

Je kunt je nummers aanpassen met Audiotool door het toevoegen van filters, je kunt daarbij kiezen uit 14 verschillende effecten. Ook kun je een MIDI controller creëren in het programma, of een splitter-tool gebruiken om je geluidssignaal af te zwakken en te wijzigen.

5. Acoustica 6

Een geavanceerde gratis audio editor voor ingewikkeld werk

Besturingssysteem: Windows

Mooi ontworpen interface

Ondersteunt cd-splitten

Effecten lagen

Geen multi-track mix

Een andere uitstekende gratis audio editor met vergelijkbare functies als Audacity is Acoustica, die geproduceerd door Acon Digital. Acoustica is eigenlijk een product waarvoor je je moet inschrijven, en de laatste versie Acoustica 7 is niet gratis. Gelukkig kan je oudere softwareversies gratis installeren, waaronder Acoustica 6.

Een van de grote voordelen van Acoustica 6 over open-source alternatieven, is zijn professionele look en feel. De interface zou niet misstaan in een hoogwaardige opnamestudio en dankzij de verstandige ontwerpkeuzes duurt het maar een paar minuten om het onder de knie te krijgen.

Als je Acoustica's setup prettig vindt, kun je de functies uitbreiden door het installeren van VST of DirectX plugins. Hiermee kun je toegang krijgen tot een breed scala aan nieuwe geluidseffecten die je kunnen helpen om je nummers te finetunen, om zo het beste resultaat te produceren.

Een uniek element van Acoustica is de zogenoemde "Effect Chain" omgeving. Hier kun je verschillende lagen geluidsfilters aanbrengen en vervolgens kun je de combinatie toepassen op meerdere tracks. Dit is een geweldige manier om een unieke mix te creëren, of er zeker van te zijn dat je geluid consistent blijft door het gehele album.

Klik hier om Acoustica 6 te downloaden.