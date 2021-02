BenQ lanceert eerste gaming projector voor PS5 en Xbox Series X

BenQ brengt een nieuwe gaming projector op de markt die over specificaties beschikt waar menig eigenaar van de PS5 of Xbox Series X enthousiast van zou worden.

De BenQ X1300i is de nieuwste 4LED-beamer van het merk. Het beschikt over native 1080p-resolutie bij 120Hz en is 4K HDR-compatibel. Daarnaast heeft het slechts 8,3 ms latency. Volgens BenQ heeft de X1300i een contrastverhouding van 500.000:1 en produceert het meer dan 3.000 lumen. Naar verluidt beslaat het 98 procent van de Rec709-kleurruimte.

Op het gebied van geluid, gebruikt de X1300i twee 5W-speakers met drie verschillende instellingen: een voor RPG's, een voor first person shooters en een voor sportgames. Deze instellingen zijn afgestemd door treVolo.

De gaming projector is beschikbaar vanaf 1.299 euro.

Gaming projector, monitor of tv?

We hebben eerder projectoren met 120Hz verversingsratio en lage latency gezien, maar het is zeldzaam om ze gecombineerd te zien in een redelijk betaalbare verpakking.

Het was natuurlijk beter geweest als er native 4K beschikbaar was. Hoewel het een redelijke prijs is voor een gaming projector, is het niet heel veel lager dan enkele native 4K/120Hz tv's, zoals de LG CX OLED-tv. Dat gezegd hebbende, geeft de X1300i je een hoop extra scherm voor je geld.

Als het gaat om gaming monitors, hebben deze vaak hogere verversingssnelheden (144Hz, 240Hz, 360Hz). Deze zijn soms zelfs goedkoper dan 4K-tv's. Het enige nadeel is dat ze kleiner zijn.

Waar je voor moet kiezen, hangt allemaal af van de ruimte die je hebt en het geld dat je wil spenderen. Als je een lege muur hebt én over een PS5 of Xbox Series X beschikt, is de BenQ X1300i mogelijk een goed alternatief voor die 4K/120Hz televisie waar jij je oog op had.