Beelden zwarte Samsung Galaxy Note 20 Ultra gelekt

De tweede helft van 2020 is officieel van start gegaan, en dat betekent dat we niet lang meer hoeven te wachten op de onthulling van de Galaxy Note 20-serie. De Note-lijn verschijnt doorgaans in augustus, en dit jaar lijkt dat niet anders te zijn. Voordat de release plaatsvindt, lekt er doorgaans al het een en ander uit over de smartphoneserie, en dat is ook in 2020 niet anders.

Enkele dagen geleden had het bedrijf per ongeluk (of niet) de afbeeldingen van een Mystic Bronze-variant van de Galaxy Note 20 Ultra op haar Russische site geplaatst. Daardoor kregen we al een goede indruk van wat ons te wachten staat. Nu is er een YouTuber genaamd Jimmy Is Promo die enkele échte afbeeldingen van de Galaxy Note 20 Ultra in bezit heeft, en deze ook deelt via zijn kanaal.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra afbeeldingen

Hieronder zie je de eerste levensechte foto's van de opvolger van de Samsung Galaxy Note 10 Plus voor het eerst:

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: Jimmy Is Promo) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: Jimmy Is Promo) Afbeelding 3 van 5 (Image credit: Jimmy Is Promo) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: Jimmy Is Promo) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: Jimmy Is Promo)

Deze nieuwe afbeeldingen tonen een camera-opzet met vier camera's aan de achterzijde. Er lijkt onder andere een periscopische zoomsensor aanwezig te zijn. We vermoeden dat er naast deze camera en de hoofdcamera ook een telefotocamera en groothoekcamera inbegrepen zijn.

Andere details die we op kunnen pikken uit de gelekte info is de aanwezigheid van een S Pen en een licht gebogen Infinity-O display met bezels die er nauwelijks lijken te zijn. Een van de afbeeldingen toont dat de smartphone werkt op OneUI 2.5, gebaseerd op Android 10.

De leaker bevestigt verder dat de S Pen en de speaker aan de onderzijde verplaatst zijn naar de linkerzijde. Het mag geen verrassing meer heten dat de koptelefooningang ontbreekt. De laatste high-end Samsung-smartphone met deze poort lijkt de Galaxy S10-serie te zijn geweest.

Verdere informatie

Buiten deze leak was er al het nodige bekend over de Note 20-serie. Zo verwachten we naast de Galaxy Note 20 Ultra nog een reguliere Note 20. Sinds de Ultra het premium model is, gaan we ervan uit dat deze een QHD+ paneel krijgt, terwijl de reguliere hoogstwaarschijnlijk een FHD+ paneel krijgt. Beide toestellen rust Samsung naar verluidt uit met een 120Hz display.

Nu de release van de nieuwe Samsung-toestellen mogelijk nog minder dan een maand van ons verwijderd is, zetten we ons schrap voor nieuwe leaks de komende weken.

Via: Sammobile