Battlefield 2042-glitch plaatst spelers in vijandelijk gebied

Battlefield 2042 is op dit moment niet in topconditie. Naast alle bestaande technische bugs, grafische glitches en gameplayproblemen waar het spel sinds zijn lancering mee kampt, is er weer een nieuwe bug ontdekt. Deze zorgt ervoor dat spelers aan de verkeerde kant van de map spawnen, waarna ze gelijk sterven.

Video’s die zijn gedeeld op de Battlefield 2042-subreddit tonen de bug in actie. In een clip zie je een groep Amerikaanse soldaten die aan het begin van een ronde in het Russische gebied worden geplaatst. Voordat ze iets kunnen doen waarschuwt de game dat ze terug moeten gaan naar het aangewezen gevechtsgebied. Als je niet op tijd terugkeert, sterft je personage automatisch.

In een andere video zien we hetzelfde scenario, waarbij een groep van spelers in vijandelijk gebied wordt gezet. Ze zijn zo ver weg van de actie, dat ze niet op tijd terug kunnen komen zonder automatisch dood te gaan.

In elke game zou een dergelijke glitch vervelend zijn, maar het komt extra hard aan voor Battlefield 2042-spelers. Zij moeten al sinds de release van de game met consistente bugs en glitches omgaan.

In de reacties op Reddit heerst er vooral onvrede over het feit dat dit een glitch is die nog nooit eerder is voorgekomen. Dus spelers krijgen weer een nieuw probleem voorgeschoteld, bovenop de vele bugs die de game al kent.

Voor veel spelers is het de moeite niet meer waard. De spelersaantallen van Battlefield 2042 zijn de afgelopen maanden gekelderd, zelfs onder die van zijn 9 jaar oude voorganger, Battlefield 4. Daarnaast heeft een online petitie waarin EA wordt gevraagd om spelers hun geld terug te geven, al meer dan 200.000 handtekeningen opgehaald.

Analyse: geen einde in zicht

(Image credit: EA / Nvidia)

Als er iets is waar Battlefield 2042 niet nog meer van nodig heeft, dan zijn het bugs. DICE heeft al eerder het eerste seizoen aan DLC uitgesteld om die tijd te gebruiken voor bugfixes en het oplossen van prestatieproblemen. Sommige van die oplossingen zijn gerealiseerd, maar deze glitch laat zien dat er nog een lange weg te gaan is.

Een recente update heeft het scorebord van de game herwerkt. Dat heeft veel oplossingen geïntroduceerd waar fans om hebben gevraagd sinds de lancering, maar andere veelgevraagde functies moeten nog komen. Squad-voicechat en de herwerking van enkele wapens komen waarschijnlijk in april. Een grote herziening van de maps volgt later.

Ongeacht hoeveel verbeteringen DICE introduceert, voor veel spelers is het al te laat. Zolang de vervelendste bugs en glitches nog altijd bestaan, verandert er weinig in de ogen van geïrriteerde spelers. Nu Battlefield 2042 al een tijdje op de markt is, dienen toekomstige updates meer om de schade te beperken dan om nieuwe content te introduceren.