De derde DLC van Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarök, is nu verkrijgbaar. De uitbreiding zorgt er net als Wrath of the Druids en The Siege of Paris voor dat het Vikingenavontuur van Eivor nog niet voorbij is. Al speel je in deze uitbreiding niet als de hoofdrolspeler van de basegame.

In Dawn of Ragnarök kruip je in de huid van de Noorse god Odin. Zijn zoon Baldr is gevangen genomen door de reus Surtr en uiteraard wil je hem maar al te graag bevrijden.

Om dat voor elkaar te krijgen beschik je over nieuwe krachten, wapens en gear. Zo is mogelijk om in een raaf te veranderen en om krachten van je vijanden over te nemen. Je strijdt met Odin tegen nieuwe vijanden, zoals vuurreuzen, in het dwergenrijk Svartalfheim.

Dawn of Ragnarök is speelbaar zolang je over de basegame Assassin's Creed Valhalla beschikt. De DLC biedt endgamecontent. Het aanbevolen level is 340, maar als je nog niet op dat niveau bent is het mogelijk om een boost te krijgen, zodat je gelijk in de nieuwe content kunt duiken.

De DLC is net als Assassin's Creed Valhalla zelf verkrijgbaar op PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, pc en Stadia. De uitbreiding kost 39,99 euro.