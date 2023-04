Apple Watch 9 leak geeft voorproefje van watchOS 10

Een nieuw lek van de Apple Watch toont naar verluidt het watchOS 10 startscherm, dat wellicht op alle Apple Watches vanaf de Series 4 zal staan. Ook de Apple Watch 9, die we in september verwachten, hoort daarbij.

Het ontwerp van de Apple Watch is de afgelopen acht jaar niet drastisch veranderd, maar op basis van dit lek gaat watchOS, het besturingssysteem, wel veranderen. Apple analist en leaker @analyst941 heeft op Twitter aangegeven dat watchOS 10 een ander startscherm krijgt.

Happy 9:41 AMI saved the best for last, watchOS will have a redesigned homescreen layout/grid.heavy details SOON. but it's going to be much easier to use, move, & act more familiar to iOS, including folders.📂Unsure if it will be a third option or replace grid as default. pic.twitter.com/GuNvcnmIoxApril 18, 2023 See more

Apple's besturingssysteem voor smartwatches heeft nieuwe functies gekregen, klassieke functies bijgewerkt en zelfs enkele onderbenutte functies verwijderd. We verwachten dan ook grootste dingen van watchOS 10 wanneer het (waarschijnlijk) onthuld wordt op WWDC 2023 in juni.

Wat we niet hadden verwacht, was een nieuw startscherm. Dat is namelijk een onderdeel van watchOS dat al jaren hetzelfde is gebleven.

Niets zo goed als het thuisscherm

(Image credit: Future)

Het watchOS-startscherm is, afhankelijk van hoe je je apparaat gebruikt, misschien niet iets wat je vaak ziet. Dat komt omdat je je meest gebruikte apps kunt plaatsen op aanpasbare wijzerplaten. Als je op de digitale kroon drukt, kom je daarna op een scherm met al je apps.

De standaardweergave is de rasterweergave, maar deze kan worden omgezet in een alfabetische lijst. Een rasterweergave, zoals te zien in de render hierboven (geen officieel beeldmateriaal), zou het makkelijker maken om meerdere apps op één pagina te tonen. Dat is vooral handig als je veel apps hebt geïnstalleerd en is opnieuw een voorbeeld van hoe Apple laat zien dat niets heilig is op watchOS.

Toen de Apple Watch voor het eerst verscheen, konden gebruikers bijvoorbeeld aan de digitale kroon draaien om de vergaderingen en afspraken te zien, maar dit werd snel verwijderd. In een andere tweet zegt analist941 het volgende: "Ik weet echter wel dat er een Gezondheid-app [sic] komt voor de Watch". Dat wijst erop dat Apple's horloge eindelijk zijn eigen Gezondheid-app zal krijgen, los van die op de iPhone.

Terwijl de Apple Watch 8 een minimale update is tegenover de Apple Watch 7, kreeg de Apple Watch Ultra meer nieuwe features. De bouwkwaliteit is steviger, de batterijduur is beter dan bij eender welke andere Apple Watch en de prijs is natuurlijk ook hoger dan ooit tevoren. Gezien het veel grotere display zouden we graag zien wat een herontworpen watchOS 10 startscherm met die ruimte zou kunnen doen.