Apple Watch 9 krijgt 'AI fitnesscoach' en dat is verontrustend

Apple werkt naar verluidt aan een AI-fitnesscoach, die gegevens van je Apple Watch zou gebruiken om suggesties te doen om je slaap te verbeteren, je eetgewoonten aan te passen en trainingsprogramma's te maken die zijn afgestemd op je statistieken.

De nieuwe coach heeft volgens Mark Gurman (Bloomberg) (opens in new tab) tijdelijk de codenaam Quartz, hoewel hij naar verluidt nog maar in de beginfase zit en pas in 2024 zal verschijnen. We verwachten er bijgevolg niets over te horen tijdens WWDC 2023 in juni.

De dienst zal naar verluidt een apart abonnement hebben, zoals Apple Fitness Plus, dat hier overigens (nog steeds) niet beschikbaar is. De AI-interface zal waarschijnlijk samenwerken met Fitness Plus en op basis van je huidige trainings-, slaap- en herstelgegevens trainingen aanbevelen. Als je bijvoorbeeld veel hardloopt, kan de AI "Yoga for Running" aanbevelen. Het zou ons niet verbazen als Apple vervolgens komt met een nieuw abonnement dat Fitness Plus met deze AI combineert.

Als de AI goed werkt, leert hij hoe hij trainingen beter kan afstemmen op basis van je geschiedenis. Hoe langer Quartz je gegevens gebruikt om je trainingen aan te bevelen, hoe kleiner de kans dat je overstapt naar een ander merk. In dat geval ben je immers alle data kwijt.

Het bericht zegt verder dat de AI gebruikt kan worden om "emoties te tracken". Wat dit in de praktijk betekent is nog niet duidelijk.

(Image credit: Future)

AI fitness is niet alleen rozengeur en maneschijn

Aanbevolen trainingen op je horloge krijgen is geen nieuw idee, want Garmin-horloges doen dat al eeuwen. De door Garmin aanbevolen trainingen zijn echter gebaseerd op het algoritme van Firstbeat Analytics. Dat is geavanceerd, maar niet zodanig geavanceerd dat je het artificiële intelligentie kan noemen.

We staan zeer sceptisch tegenover fitnessadvies van een AI. Amazfit probeert een op fitness gerichte aanpak aangedreven door ChatGPT en dat is ook enorm tricky. Een AI die gegevens verzamelt en fitnessadviezen geeft zonder toezicht van gezondheidsexperts is gewoon verontrustend.

Wat gebeurt er als de AI potentieel gevaarlijke oefeningen of schadelijke dieetkeuzes aanbeveelt? Het kan haast nooit een echt op maat gemaakt advies geven en komt vermoedelijk met algemene tips zoals "eet meer eiwitten om spieren op te bouwen". Als Apple dit onderzoekt als een potentiële functie, moeten ze heel voorzichtig zijn.