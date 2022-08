Apple Watch 8: 'Design bijna hetzelfde als de Apple Watch 7'

Hoop je op een nieuw design voor de Apple Watch 8 voor later dit jaar? Dan hebben wij slecht nieuws voor je: het laatste gerucht rond de smartwatch is dat het ontwerp grotendeels hetzelfde is als zijn voorganger.

De komt van tipgever ShrimpApplePro (opens in new tab) (via XDA Developers (opens in new tab)) en verwijst specifiek naar de ‘basis’ of standaardversie van de wearable. Dat wil niet zeggen dat er geen cosmetische veranderingen worden aangebracht op de premium versie de smartwatch, als Apple er überhaupt eentje lanceert.

Er waren geruchten dat de Apple Watch 7 een nieuw ontwerp zou krijgen met platte randen, maar het 2021-model leek erg veel op zijn voorgangers. Het lijkt er nu op dat de Apple Watch 8 hetzelfde pad gaat bewandelen.

Alright Apple Watch Series 8 leakNote: the info is about the base series 8 only. No info abt the higher version atm🧵1/3 pic.twitter.com/AT6tuUANUdAugust 5, 2022 See more

Weer hetzelfde

Volgens dezelfde bron heeft de Apple Watch 8 met 41mm en 45mm dezelfde maten als de Apple Watch 7, dus alle huidige bandjes zouden naar behoren moeten werken met de nieuwe modellen.

Het lijkt erop dat er geen nieuwe sensoren in het horloge zitten. De kleuren van de Watch 8 zijn naar verluidt midnight, starlight, rood en zilver voor de aluminium versie en zilver en grafiet voor de roestvrijstalen versie.

De Apple Watch 7 maakte zijn debuut op 15 oktober, hoewel eerdere versies ook in september werden gelanceerd, dus een releasedatum ergens in september of oktober lijkt ons een goede gok.

Analyse: toch een iconisch design

Het is misschien teleurstellend dat Apple blijkbaar niets veranderd aan het ontwerp van de Apple Watch 8, maar het betreft wel een klassiek en iconisch ontwerp.

Het aanpassen van het ontwerp zou ook een ander nadeel hebben. Alle bandjes, opladers en accessoires die in de loop der jaren op de markt zijn gebracht, zouden dan niet meer passen.

Er is echter hoop dat Apple deze keer iets nieuws gaat introduceren. Sommige geruchten wijzen op het bestaan van een robuuste of ‘extreme’ editie van de Apple Watch. Dit zou het ontwerp van de wearable wel eens drastisch veranderen.

Als de Apple Watch het op wil nemen tegen Garmin’s outdoor smartwatches, dan heeft de wearable een stevigere buitenkant nodig en misschien betere beeldbescherming. We zullen moeten wachten tot Apple iets bekend maakt, maar zodra er iets officieels bekend is, hoor je het hier!