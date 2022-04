Apple-leveranciers hard geraakt door lockdowns in China

(Image credit: Feature China/Future Publishing via Getty Images)

Door de stijging van coronabesmettingen in China zijn veel fabrieken van techbedrijven maar in beperkte mate operationeel, of zelfs volledig gesloten. Dit kan een groot probleem vormen voor Apple, aangezien zijn Chinese leveranciers het hardst worden geraakt.

Een nieuwe analyse uitgevoerd door Nikkei Asia heeft ontdekt dat de helft van Apple’s 200 hoofdleveranciers in of rondom Shanghai zijn gevestigd. Deze stad zit op dit moment in een strenge lockdown die al enkele weken duurt.

Shanghai kampt met de grootste besmettingsaantallen sinds de start van de pandemie in 2019. China hanteert een ‘Zero Covid’-beleid, wat betekent dat iedereen met een positieve test direct in isolatie moet om verdere besmettingen te voorkomen.

Dit heeft de nodige kopzorgen opgewekt bij prominente figuren in de industrie en analisten. Door het gereduceerde aantal werkzame fabrieken, wordt de wereldwijde productiecrisis en inflatie alleen maar erger.

De Chinese overheid is hiervan op de hoogte. Enkele fabrieken zijn deze week weer heropend onder strenge voorwaarden, waarbij personeel niet in contact mag komen met de buitenwereld. Volgens The Guardian hebben werknemers van een Tesla-fabriek de instructie gekregen om niet naar huis te gaan, maar op locatie te slapen.

TechRadar heeft contact gezocht met Apple voor een reactie op de situatie in Shanghai, maar vooralsnog niets gehoord.

De leveringsketen van Apple kan tegen een stootje, maar hoe lang kan het zo door?

Apple is niet het enige bedrijf wat is geraakt door de gesloten fabrieken in en rondom Shanghai, maar de Amerikaanse techgigant kan wat problemen verwachten.

Nikkei Asia meldt dat meer dan 70 van Apple’s leveranciers fabrieken hebben in de provincie Jiangsu. De meeste hiervan zitten in Kunshan en Suzhou, steden die dichtbij Shanghai liggen. 30 andere leveranciers zitten in Shanghai zelf. Hierdoor mist Apple veel componenten, van printplaten tot batterijen. Grote assemblagefabrieken als Pegatron, worden ook geraakt.

“We verwachten dat de impact hiervan groter zal zijn dan die van de grootschalige stroomstoring vorig jaar. Deze keer wordt er een groter gedeelte van de leveringsketen geraakt”, zegt Paul Peng, voorzitter van displayfabrikant AU Optronics. “De storing zit niet bij een individueel bedrijf of een specifieke industrie. Het is een wereldwijd probleem wat grote gevolgen kan hebben.”

Zodra de productie weer opstart in Shanghai en de nabije omgeving, zal het even duren voordat de fabrieken weer op volle toeren lopen. Daarnaast is het maar de vraag wanneer dit zal gebeuren.

De timing van de storing helpt ook niet mee. Het duurt maanden om iPhones en MacBooks te produceren, testen, inpakken en versturen naar Europa of Noord-Amerika. Apparaten die rondom de kerst in de winkelschappen moeten liggen, worden normaliter in deze tijd van het jaar al gemaakt. We zullen de gevolgen hiervan nog zien richting het einde van 2022.

Of de fabrieken van Apple weer op tijd zullen opstarten, is maar de vraag. Mogelijk heeft dit niet alleen invloed op de voorraad tijdens de feestdagen, maar ook op de productie van de nieuwe iPhone 14 en MacBook Air. Dit zijn belangrijke producten voor Apple.