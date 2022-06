Apple heeft stilletjes een fotobewerker in iOS 16 ingebouwd

Alhoewel de nieuwe iPhone-vergrendelschermen in iOS 16 de aandacht grotendeels opeisten, was er nog een andere opvallende functie, welke ongebruikelijk voor Apple is: Photoshop-achtige bewerkmogelijkheden.

Apple's AI-tools zijn oorspronkelijk vooral gefocust op het ondersteunen bij het maken van goede foto's, in plaats van het bewerken. Een nieuwe 'Visueel opzoeken'-functie, welke terug te vinden is in de Foto's-app en in iOS 16, laat je het onderwerp van een foto selecteren (voorbeeld: een hond) en deze eruit trekken om vervolgens ergens te plakken zoals in Berichten.

Dat klinkt misschien niet baanbrekend, maar de niet genoemde functie, welke erg lijkt op Google's 'Magic Eraser' voor Pixel-telefoons (opens in new tab), is een waardevolle toevoeging aan iPhones wanneer deze later dit jaar met de update komt. Apple laat dit soort trucjes meestal over aan de beste fotobewerking-apps, maar nu speelt het met het idee van geautomatiseerde Photoshop-vaardigheden.

Een aantal jaar geleden was het uitsnijden van een onderwerp in foto's nog enkel voor de echte Photoshop-pro's. Maar Apple zegt dat de Visueel opzoeken-functie, welke ook automatisch informatie verstrekt over het onderwerp dat je selecteert, gebaseerd is op geavanceerde machine learning-modellen.

Eenvoudig een Franse Buldog uit een achtergrond trekken wordt volgens Apple mogelijk gemaakt door een model en neural engine die 40 miljard operaties in milliseconden uitvoert. Dit betekent dat het enkel ondersteund wordt op de iPhone XS (en nieuwere modellen).

Buiten de Foto's-app om werkt de functie ook met Snelle weergave (Quick Look), welke je snel in apps afbeeldingen laat bekijken. Ook kan de functie gebruikt worden voor de nieuwe vergrendelschermen die je kunt personaliseren in iOS 16. Hierbij kun je elementen van een foto voor de klok van je iPhone plaatsen voor een moderne look.

Voor nu is de functie gelimiteerd aan de mogelijkheid om je snel een onderwerp uit een afbeelding te snijden en te plakken, maar Apple heeft duidelijk honger naar meer Photoshop-achtige functies om in iOS te implementeren. iOS 16 zou dan nog weleens de start kunnen zijn van een strijd met Adobe en Google als het gaat om gemakkelijk bewerken en uitsnijden van je foto's.

Analyse: de race om het automatisch bewerken wordt ruiger

Photoshop (opens in new tab) en Lightroom (opens in new tab) blijven altijd populair bij pro-fotografen en de echte liefhebbers. Toch zien we de techgiganten steeds meer geautomatiseerde duplicaten maken van Adobe's populairste programma's voor in de eigen besturingssystemen.

Vorige maand kondigde Google aan dat de Magic Eraser (opens in new tab)-functie, welke verkrijgbaar is op Pixel-telefoons, je nu de kleur van objecten laat wijzigen met een enkele klik. Deze nieuwe functie voegt zich toe aan een app die al eerder de mogelijkheid bood om ongewilde onderwerpen of mensen van je foto's te verwijderen.

Apple is nog niet zover gegaan met de Visueel opzoeken-functie, welke eerder lijkt Photoshop's 'selecteer onderwerp'-functie in plaats van Google's herstel-gum. De iOS 16-upgrade is hoe dan ook een belangrijke toevoeging in de steeds grotere race om de ultieme mobiele fotobewerking te kunnen bieden voor smartphone-fotografen.

Er is geen reden voor Apple om het concept niet uit te breiden. Zo zou het bedrijf uiteindelijk je ook lucht kunnen laten aanpassen om deze dramatischer te maken. De 'lucht vervangen (opens in new tab)'-functie is er eentje die we recent toegevoegd zagen worden in Photoshop en andere AI desktop-fotobewerkers. De smartphones van vandaag hebben dan ook de benodigde processorkracht om het allemaal te kunnen draaien.

Natuurlijk gaat Adobe zich niet laten passeren en Apple en Google gebruikers laten wegkapen. Door deze technologie in grote toevoegingen te implementeren zoals het iOS 16-vergrendelscherm maakt Apple de Visueel opzoeken-functie niet alleen een onderdeel van de eigen iPhone Foto's-app, maar ook het besturingssysteem zelf. Dat betekent werk aan de winkel voor Adobe en een overwinning voor iedereen die geen zin heeft om Photoshop te leren of ervoor te betalen.