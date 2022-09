Apple Far Out live stream: bekijk de iPhone 14 lancering online

Als je een beetje thuis bent in de wereld van technologie, dan kan het je niet ontgaan zijn: er komt een nieuwe iPhone 14 uit. De afgelopen twee maanden ging er geen dag voorbij zonder dat we een nieuw gerucht hoorden over de iPhone 14, iPhone 14 Max, de Pro en de Pro Max. Ook de Apple Watch 8 zal waarschijnlijk opwachting maken tijdens het evenement, en misschien nog andere producten.



De geruchten beloven veel moois voor de iPhone 14, dus het is het zeker waard om een kijkje te nemen tijdens het evenement. Of je nu een Apple-fanaat bent of niet, je nieuwsfeed zal de komende weken toch in het teken van Apple staan, dus waarom niet nu beginnen.

TechRadar zal het Apple-evenement en de lancering van de iPhone 14 natuurlijk volledig volgen, dus vanavond kan je al het nieuws en onze analyses vinden. Wil je het evenement zelf live volgen? Dan zeggen we hier waar dat kan.

Waar Apple Far Out live kijken

Het evenement begint vanavond om 19 uur. De evenementen van Apple zijn tegenwoordig gemakkelijk live te volgen, en Apple Far Out is daar geen uitzondering op. De makkelijkste manier is om gewoon naar YouTube te gaan waar Apple de show zal livestreamen.



De livestreampagina van Apple (opens in new tab) staat al gewoon klaar op YouTube, dus je kan gewoon een herinnering instellen of de pagina openen in een nieuwe tabblad of tweede monitor zodat je meteen weet wanneer ze van start gaan.



Om het nog makkelijker te maken, kan je het evenement ook gewoon op deze pagina kijken via de ingesloten YouTube-video.

Je kan het evenement ook volgen op Apple’s website (opens in new tab) of via de Apple TV app. Als je helemaal niche wilt zijn, kan je de livestream ook volgen via de Apple Developer-app, maar wij zien geen reden waarom je dat zou doen.