App iconen verdwijnen op mysterieuze wijze van Google Pixel smartphones

Het viel Google Pixel gebruikers op dat er onlangs iets vreemds gebeurde: app icoontjes verdwenen van hun hoofdscherm zonder enige reden.

Het probleem wordt veroorzaakt door een bug in de beveiligingsupdate van december van Google, waarbij de Pixel Launcher is betrokken. De apps zelf zijn niet aangetast, en kunnen nog steeds opgestart worden als je weet waar je op moet klikken. Maar het is allemaal wel erg vervelend.

Zoals 9to5Google uitlegt, zijn de namen van de apps nog steeds zichtbaar in de Pixel Launcher, dus je zou moeten kunnen zien waar het icoontje zich normaal bevindt. Helaas toont de Favorietenbalk geen namen van de apps om ruimte te besparen en zal dit onbruikbaar zijn tot Google met een oplossing komt.

Er lijkt geen bepaald patroon te zijn in het verdwijnen van de app iconen. Sommige gebruikers van een Google Pixel 4 en Google Pixel 3a ervaren het probleem wel, ondanks dat zij hun telefoons meerdere keren opnieuw hebben opgestart. Terwijl anderen hier weer geen last van hebben.

Deze inconsistentie kan komen doordat niet alle Pixel telefoons de nieuwste update hebben ontvangen. Veel gebruikers klagen bij Google, omdat zij allerlei nieuwe functies niet hebben ontvangen, die eigenlijk met de beveiligingspatch waren inbegrepen (inclusief het automatisch filteren van robo-calls en achtergrondvervaging voor Google Duo video calls).

Google heeft bevestigd dat ze een gezamelijke december/januari update zullen lanceren voor toestellen die geen update hebben gekregen, hopelijk zonder de bug die de iconen doet verdwijnen. We houden je op de hoogte, zodra we meer weten lees je het hier.