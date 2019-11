Google wil slechte apps uit de Play Store halen met App Defense Alliance

Google heeft een groots nieuw project gelanceerd om de Play Store te beschermen tegen malware en kwaadaardige apps. Hiervoor heeft het samen met drie securitybedrijven de App Defense Alliance opgericht.

Google wil met dit project verschillende systemen samenvoegen die malware en cyberbedreigingen detecteren. Op die manier worden de beveiligingsscans verbeterd die Android-apps moeten doorstaan voor ze in de Play Store terechtkomen.

Wanneer een ontwikkelaar op dit moment een Android-app wil laten opnemen in de Play Store, wordt hij eerst gescand door Google-werknemers met programma genaamd Bouncer en vervolgens door Google Play Project. Via deze weg zijn er al duizenden kwaadaardige Android-apps onderschept voor ze in de Play Store konden staan.

Maar deze werkwijze is neit perfect en steeds meer malware weet zijn weg naar de Play Store te vinden. Consumenten worden hierdoor blootgesteld aan schadelijke apps, wat op zijn beurt een negatief effect heeft op het vertrouwen van de consument in de Play Store als veilige omgeving.

De beveiliging van de Play Store omzeilen

Cybercriminelen hebben er de voorbije jaren alles aan gedaan om Bouncer en Play Protect te kunnen omzeilen en dat is gelukt.

Een populaire manier was de app ontwikkelen zodat hij de beveiligingscontrole kon doorstaan en achteraf via een software-update de malware toevoegen. Er zijn ook manieren om malware tijdelijk te verbergen in een app en pas te activeren nadat hij is goedgekeurd.

De App Defense Alliance geeft Google nu extra middelen om deze kwaadaardige apps tegen te gaan. De zoekgigant werkt samen met ESET, Lookout en Zimperium, drie bedrijven die bekend zijn in de wereld van cybersecurity.

Hopelijk werpt het project zijn vruchten af en zullen we binnenkort een veiligere Play Store te zien krijgen.

