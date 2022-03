Android 13 previewupdate biedt enkele nieuwe features en verbeteringen

Android 13 bevindt zich nog niet in de staat waarin we het de meeste mensen kunnen aanbevelen. De software zit nu in zijn tweede previewfase voor ontwikkelaars en deze update bevat een aantal nieuwe features en verbeteringen.

Allereerst is er een nieuwe functie genaamd Foreground Services Task Manager. Deze is groot genoeg voor Google om er een hele pagina over te schrijven.

Deze neemt de vorm aan van een klein pictogram onderaan het scherm met snelle instellingen. Hiermee kun je zien hoeveel apps op dit moment worden uitgevoerd. Klik op het icoontje en je krijgt alle details van de betreffende apps te zien, inclusief de naam en hoe lang ze al actief zijn. Er is ook een knop om de apps die je niet wilt gebruiken onmiddellijk stop te zetten.

De functie geeft je ook een melding wanneer een app al meer dan 20 uur actief is, dus het is eigenlijk een aparte manier om te zien of apps batterij en RAM in beslag nemen wanneer je dat niet wilt.

Afbeelding 1 van 2 The Foreground Services Task Manager (Image credit: Google) Afbeelding 2 van 2 An example of Cinematic Wallpaper in action (Image credit: Esper)

Hiernaast is er een nieuw effect wat je kunt toepassen op achtergrondafbeeldingen genaamd Cinematic Wallpaper. Deze dimt je achtergrond om je beter zicht te geven op je apps, zoals je hierboven ziet in de afbeelding.

De tweede ontwikkelaarspreview van Android 13 heeft ook de bediening voor media opnieuw ontworpen. De widget in beeld is groter en biedt meer ruimte voor de volledige titel en beschrijving van een lied. Verschillende menu’s die te maken hebben met de mediabesturing hebben een nieuw ontwerp gekregen.

De laatste nieuwe functie is de mogelijkheid om Android 13 met verschillende gebruikersprofielen. Dit is ontdekt door Esper. Deze functie is nog niet geactiveerd in de huidige previewversie, maar het kan worden aangezet door bepaalde instellingen in te duiken.

Deze functie geeft gebruikers de optie om een profiel aan te maken op een Android-apparaat. Waarschijnlijk is deze bestemd voor tablets of andere grotere apparaten die door meer mensen tegelijk worden gebruikt.

Aangezien de feature niet makkelijk te activeren is, durven we niet met zekerheid te zeggen dat deze ook in de definitieve Android 13-release zal verschijnen.

De profielfunctie die verborgen zit in Android 13 (Image credit: Esper)

Analyse: de Android 13-tijdlijn

Als je enthousiast bent over Android 13, zul je toch nog even moeten wachten. Tenminste, als je de versie wilt die af is.

Deze verschijnt waarschijnlijk pas in september, maar de eerste openbare bèta lanceert al in april volgens de roadmap van Google. Mogelijk verschijnt er een meer stabiele versie van de Android 13 in mei, rondom het Google IO-evenement.

Dat is het vroegste moment om in te stappen, maar de meeste gebruikers kunnen beter wachten tot september. Dan krijg je alle nieuwe functies in een besturingssysteem die grotendeels vrij zal zijn van bugs.

Via GSMArena en XDA Developers