‘Android 13 maakt het makkelijker om twee telefoonnummers tegelijk te gebruiken'

Android 13 komt dichterbij een volledige openbare release en langzamerhand wordt er meer bekend over de nieuwe features. Mogelijk maakt het mobiele besturingssysteem het een stuk makkelijker om twee telefoonnummers te gebruiken op een enkele smartphone.

Deze informatie komt van Esper. Het lijkt erop dat Google van plan is om Multiple Enabled Profiles (MEP) toe te voegen aan Android 13, deze technologie werd gepatenteerd door het bedrijf in 2020.

De functie zorgt ervoor dat een eSIM twee telefoonnummers en twee mobiele providers kan ondersteunen. Huidige eSIMs kunnen al meerdere profielen opslaan, maar je kunt er maar eentje tegelijk gebruiken. Het lijkt erop dat Android 13 deze beperking gaat opheffen.

Een simkaart is goed, maar twee is beter

Als MEP wordt gebruikt in Android 13, wordt het een stuk makkelijker om twee nummers op een toestel te gebruiken, zonder dat je een fysieke simkaart nodig hebt.

Het is wel belangrijk om te onthouden dat in previews van nieuwe Android-versies soms functies worden getest, maar niet in de definitieve release verschijnen. We kunnen daarom niet met zekerheid zeggen dat MEP naar Android 13 zal komen.

Aangezien Google de technologie enkele jaren geleden al heeft gepatenteerd, is het bedrijf mogelijk enthousiast om het snel in Android-smartphones te introduceren. Er gaan al geruchten rond dat sommige iPhones geen fysieke simkaarten meer gaan gebruiken, maar ze ondersteunen wel twee eSIMs. Android kan hier in het voordeel zijn door MEP toe te voegen.

Analyse: het einde van de simkaart

Simkaarten zijn door de jaren heen steeds kleiner geworden. Smartphone-ontwikkelaars zijn echter terughoudend om ze volledig af te schaffen, eSIMs zijn immers nog niet volledig overgenomen door alle fabrikanten.

Het concept van een eSIM is simpel. Het is in essentie een simkaart die wordt ingebouwd in het moederbord van je smartphone. Deze identificeert het toestel en sluit het automatisch aan bij jouw netwerk.

De voordelen zijn duidelijk: je kunt in enkele seconden verbinden met een netwerk via een QR-code en smartphonemakers kunnen de ruimte van de simkaartslot gebruiken voor andere componenten of een grotere batterij.

Als de MEP-technologie verschijnt op Android 13, dan zijn er weinig redenen meer om vast te houden aan een fysieke simkaart. Het mobiele besturingssysteem verschijnt waarschijnlijk later dit jaar.