Android 12 is uit, maar nog niet beschikbaar voor alle toestellen

Bij de officiële onthulling van de Google Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro werd bekendgemaakt dat het nieuwe besturingssysteem Android 12 ook naar oudere Pixel-smartphones komt. Toestellen van andere merken moeten echter nog even wachten alvorens ze kunnen updaten naar Android 12.

Als je een Google Pixel 5a in huis hebt, moet je in theorie kunnen upgraden. Google heeft echter nog niet bekendgemaakt in welke regio's het OS als eerste uitrolt. Het is ook niet duidelijk welke oudere Pixel-smartphones precies kunnen upgraden. Waarschijnlijk gaat het om alle toestellen vanaf de Google Pixel 3 en nieuwer, aangezien dat het oudste model was dat geschikt was voor de béta van Android 12.

De update is zoals altijd gratis en verschijnt direct op Pixel-smartphones, terwijl eigenaren van andere smartphones weken of zelfs maanden moeten wachten tot de fabrikanten de Android 12-update naar hun apparaten uitrollen.

Android 12: Material You en meer functies onderweg

Android 12 lanceert met een hoop upgrades, maar de grootste is toch wel Material You. De vernieuwde user interface laat gebruikers kiezen uit verschillende kleurenpaletten en synchroniseert op basis daarvan de iconen en menu's.

Het brengt een strakke uitstraling naar Android, die er bovendien gestroomlijnd uitziet. Voorheen had de user interface meer weg van een levendige grabbelton door alle kleuren die Google en app-ontwikkelaars hadden gekozen. Material You verandert daarnaast de kleuren van iconen nu op basis van de achtergrond.

Android 12 biedt daarnaast slimmere gezichtsdetectie die kan herkennen of het scherm staand of liggend moet worden gedraaid, afhankelijk van hoe je het toestel vasthoudt. Ook is er een ingebouwde afstandsbediening aanwezig om smart-tv's te bedienen, alsook een uniforme mediaspeler in de snelle instellingen en een autosleutel-functie om je voertuig te ontgrendelen met je smartphone (indien ultra-wideband aanwezig is). Daarnaast is er een nieuw AVIF-fotobestandsformaat, een 'Quick Tap'-functie waarmee je een snelkoppeling kunt instellen als je op de achterkant van je smartphone tikt en toegang tot apps terwijl ze downloaden.

Er zijn natuurlijk nog een hoop andere functies in Android 12. Het lijkt erop dat de nieuwe update vooral een hoop kleine, maar betekenisvolle verbeteringen naar het Android-ecosysteem brengt.