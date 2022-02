AMD RX 6950 XT haalt boost-snelheid van over 2,5GHz

De RX 6950 XT van AMD, wat naar verluidt de herwerking wordt van het RDNA 2-vlaggenschip, zou wel eens met enorm rappe kloksnelheden kunnen komen. Als we een leak mogen geloven natuurlijk.

Volgens hardware-leaker Greymon55 op Twitter, die zich recent veel met deze grafische kaart bezig heeft gehouden, zal de RX 6950 XT een boost-snelheid van 2,5GHz overschrijden.

6950XT boost seems to be over 2.5Ghz🤔February 6, 2022 See more

Greymon55 stelt dat de boost-snelheid over 2,5GHz zal liggen, en later meldt hij ook dat het energieverbruik waarschijnlijk 350W wordt. VideoCardz, dat dit leak als eerste aangaf, deed ons er wel aan herinneren dat dit energieverbruik hoger ligt dan dat van de meest krachtige 6900 XT-kaarten (die XTXH-chips gebruiken met vloeibare koeling) met slechts 330W.

Iemand anders haalde op Twitter bovendien aan dat er nog modellen binnen de 6900 XT-reeks zijn die 2,5GHz overschreden, al zijn dit de modellen met vloeibare koeling. Sommige onder hen kunnen over 2,7GHz gaan voor een standaard boost.

Theoretisch gezien zou de 6950 XT daar dus nog over kunnen, want AMD wil natuurlijk dat deze vlaggenschip-GPU beter is dan zijn bestaande 6900 XT-reeks. Veel hangt af van de koeling die de 6950 XT gebruikt natuurlijk. Als het luchtkoeling is met een boost-snelheid over 2,5GHz, dan is dat alvast beter dan wat de 6900 XT nu biedt.

Analyse: maken ze zich klaar om records te verbreken?

Als de 6950 XT er inderdaad aan zit te komen, wat we nog altijd met een korreltje zout moeten nemen, dan lijkt hij alvast indrukwekkende prestaties neer te zullen zetten. Daar staat dan wel tegenover dat hij best wel wat stroom zal opslorpen met zijn hoge energieverbruik.

Professionele overklokkers zullen blij zijn met het nieuws over de komst van een nieuw RDNA 2-vlaggenschip. Recent zagen we de RX 6900 XT nog overklokt worden naar 3,3GHz en nieuwe records halen in 3DMark. Dat is natuurlijk met wat exotische koeling bij, maar de kans bestaat dat de 6950 XT nog hogere snelheden haalt en meer wereldrecords verbreekt.

We weten nog niet zeker of de 6950 XT zeker zal verschijnen, maar de RTX 3090 Ti van Nvidia komt er wel aan, met mogelijk wat vertraging. We weten nog niet zeker hoe deze grafische kaart zal presteren, maar Team Green kennende zal het niet van de poes zijn. AMD zal hier hoe dan ook een antwoord op willen bieden.

Als beide GPU's verschijnen, dan komt daar nog de vragen bij hoeveel voorraad ze daarvan beschikbaar zullen maken gezien het huidige tekort aan chips, en tegen welke prijs dit zal zijn. De voorlopige berichten doen ons al vermoeden dat de prijs exorbitant hoog ligt.