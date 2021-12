RTX 3090 Ti-leak bevestigt specs

De geruchten rond de GeForce RTX 3090 Ti draaien op volle toeren, en dat nu al een tijdje. Ze laten geen enkel aspect onbemoeid, gaande van specs tot prijs en zeker ook beschikbaarheid. Nu hebben we mogelijk een betere kijk op de grafische kaart, en dat dankzij een gelekte afbeelding van ITHome.

(Image credit: ITHome)

Op het eerste zicht zien we de verpakking van de RTX 3090 Ti, waaruit we kunnen opmaken dat deze grafische kaart door ASUS werd gemaakt en in de TUF Gaming-reeks past. Als we de afbeelding van de GPU op de cover bekijken, dan zijn er wel enkele zaken die we daaruit kunnen deduceren.

Om te beginnen is de koeling op de 3090 Ti dikker dan die van de 350W RTX 3090 TUF. Dit bevestigt mogelijk dat deze versie met 450W TDP komt, wat 100W meer is dan het huidige model. Er staat ook '4' bij de PCIe Gen 4.0-info op de doos, wat de configuratie van 24GB kan verraden. Tot slot stelt dit ook dat de 3090 Ti niet de eerste PCIe Gen 5.0-kaart wordt, wat in tegenstrijd is met de huidige geruchten.

Analyse: wat we tot nu toe weten

Er is een constante stroom aan geruchten over de RTX 3090 Ti. Een van de meest voorkomende is dat Nvidia de GPU mogelijk onthult tijdens CES 2022, samen met de budgetvriendelijke RTX 3050 en een herwerking van de RTX 3070 Ti met meer VRAM (16GB). Als we de geruchten mogen geloven, dan wordt de 3090 Ti ook de enige zonder vertraging.

Er wordt tevens gesteld dat hij met een GA102 GPU komt met 10.752 CUDA-cores, in vergelijking met de 10.496 van de gewone 3090. Hij zal ook een nieuw bordontwerp krijgen met een verschillende layout voor het geheugen, en ook een nieuwe stroomconnector die waarschijnlijk de PCIe Gen 5.0-kaart wordt.

Tot nu toe is geen enkel gerucht door Nvidia bevestigd. Dit houdt dus wel in dat je alles voorlopig met de nodige scepsis moet benaderen. We gaan er wel van uit dat de onthulling niet meer lang op zich laat wachten.

Via VideoCardz