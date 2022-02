AMD optimistisch over oplossing GPU-tekort

AMD wil zo veel mogelijk grafische kaarten op de markt krijgen om te voldoen aan de enorme vraag voor de hardware, vertelt CEO Lisa Su.

Su sprak hierover in een vergadering over de fiscale resultaten van AMD. Het bedrijf kende in 2021 een stijging in omzet van 68% ten opzichte van 2020. Met name de vraag voor videokaarten was sterk zei Su. “We zijn onze leveringsketen de laatste vier of vijf kwartalen aan het verbeteren.”

Su voegt toe, als opgemerkt door PC Gamer: “We hebben geïnvesteerd om ons aan te passen naar de situatie van 2022. Onze productiecapaciteit is op meerdere fronten verhoogd.”

“We voelen ons goed over de vooruitgang die we hebben geboekt. Ons doel is om genoeg voorraad te hebben om aan de vraag te voldoen.”

Ook zei Su dat 2022 een jaar wordt van “significante groei” en dat het bedrijf meer gaat doen dan alleen “de huidige productreeksen uitbreiden”. Aan het einde van het jaar mogen we de nieuwe RDNA 3-grafische kaarten van het bedrijf verwachten.

Analyse: Is er meer optimisme mogelijk in de GPU-wereld?

Het is goed om te horen dat er positief geluid is over de GPU-situatie. Het zal echter nog enkele maanden duren voordat de situatie een ommekeer maakt. Volgens Su mogen we een beter aanbod voor grafische kaarten verwachten in de tweede helft van 2022. Ze noemt geen specifiek tijdvak, dus er kan nog het een en ander veranderen.

Misschien verbetert de situatie sneller dan we denken. Het lijkt erop dat Su vrij optimistisch is. Als Team Red veel vooruitgang boekt, zien we misschien langzamerhand meer videokaarten in de winkelschappen.

Een van de redenen waarom het tekort zijn einde lijkt te naderen, is dat het tekort van zogenoemde ABF-substraten hard is aangepakt. Dit is een belangrijk component in grafische kaarten. Volgens Su heeft AMD hier de nodige middelen in geïnvesteerd.

Er zijn redenen om optimistisch te zijn. Hopelijk kan AMD de beloftes waarmaken. Een budget-GPU van het bedrijf is onderweg, hopelijk verlicht dit de vraag enigszins.