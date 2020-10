Acer onthult laptops met Intel GPU, herwerkte Chromebooks en een smartspeaker

Acer heeft zijn nieuwste reeks laptops, monitoren en meer onthuld op hun Next@Acer-evenement, met nieuwe toestellen in de Swift, Aspire, Predator, Travelmate en ConceptD-series.

Al ziet het er niet naar uit dat het evenement prijzen zal winnen als het op de presentatie aankomt, toch kunnen we hen bij deze aangekondigde producten hun ongemakkelijke overgangen en (onbedoeld) komisch acteerwerk vergeven.

Porsche Design Acer Book RS

In een ietwat vreemde zet heeft Porsche Design samengewerkt met Acer om een minimalistische laptop te maken. In een minder vreemde aankondiging (tenminste, voor zij die bekend zijn met de kost van de vorige samenwerkingen met Porsche Design) zal het basismodel van de dunne designer laptop $1.400 kosten, en $2.000 voor het 'premium pakket'. De prijzen voor de Europese markt zijn op het moment van schrijven nog niet bekend gemaakt.

Met een nieuwste Intel Core i7 CPU van de 11e generatie en een optionele Nvidia MX350 heb je geen slechte prestaties, maar je betaalt hoe dan ook voor de gemerkte behuizing van metaal en koolstofvezel. Het Porsche Design Acer Travelpack voegt wat extra stijl en functionaliteit toe dankzij een waterafstotende hoes gemaakt van Ecco Palermo-leer en een draadloze Bluetooth-muis (met bijkomende koolstofvezel, want waarom niet).

Planet9 start met het uitrollen van SigridWave

Planet9, het sociale gamingplatform van Acer, heeft iets ongelofelijks aangekondigd. SigridWave, de AI-vertalingstool zegt dat het in staat is om in real-time gesprekken te vertalen over verschillende talen heen.

Wat SigridWave zo speciaal maakt, is dat het specifiek voor gamen is opgebouwd, waarmee het zelfs jargon en acroniemen zoals 'campen' en 'ADS' kan vertalen. SigridWave is al getraind met meer dan duizend uren game-gerichte taal (stemmen + transcriptie) en 10 miljoen tweetalige zinsparen, waardoor het in staat is om efficiënt boodschappen te vertalen naar een taal die de gebruiker kan verstaan.

SigridWave zal in een gesloten bèta blijven tot eind 2020, en in deze periode zal het beschikbaar zijn voor een vertaling tussen Engels en Mandarijn in een reeks grote FPS-titels, zoals Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

De ConceptD-machines van Acer zijn gericht op (video)grafische professionals die vaak veel kracht en sterke graphics nodig hebben. Op het Acer-evenement voegde het bedrijf een middelgrote toren toe aan zijn reeks desktop-PC's en voorzag zijn vlaggenschip-laptops van een update, de ConceptD 7 en 7 Pro. Deze nieuwe machines worden verwacht tegen het einde van 2020.

De ConceptD 7 Pro belooft pure kracht, met een ontwerp dat qua draagbaarheid concurreert met de 16-inch MacBook Pro, en daarmee een professioneel werkstation met een 8-core processor en commerciële Nvidia Quadro graphics aanbiedt. We moeten hier wel opmerken dat dit de enige toestellen waren die nog steeds een 10e generatie Core i7 gebruikten, en alle andere aangekondigde producten gebruiken de nieuwste 11e generatie CPU's van Intel.

Acer Swift 3x

Een van de meer spannende aankondigingen was de onthulling van de Acer Swift 3x, die draait op de 11e generatie Tiger Lake CPU's. Dit beest bevat de nieuwe discrete GPU van Intel, de Iris Xe Max, en komt met een stevige 17,5 uur aan batterijlevensduur bij één enkele oplaadbeurt. We merkten ook op dat deze laptop snelladen gebruikt, en 4 uur gebruik geeft na slechts 30 minuten opladen.

Als de batterijlevensduur dit waar maakt, dan maakt hij zeker kans op een plaatsje in onze lijst voor beste laptops, en is hij een goede concurrent voor de Apple Silicon MacBook die er volgens geruchten zit aan te komen.

Acer Chromebook Spin 513

De overgrote meerderheid van toestellen die op Chrome OS draaien gebruikt Intel chipsets. Acer wil dit doorbreken met de Chromebook Spin 513, die wordt aangedreven door het Qualcomm Snapdragon 7c-platform. De nieuwe modellen hebben een ultra-draagbaar ontwerp, met een gewicht van slechts 1,2kg, een snelle en efficiënte prestatie en Gorilla Glass op het 13,3-inch Full HD IPS-scherm met een screen-to-body-verhouding van 78%.

Er wordt hier ook een batterijlevensduur van 14 uren beloofd, samen met 8GB LPDDR4X RAM en 128GB opslaggeheugen - wat er een interessante werkmachine van maakt, en perfect om mee op stap te nemen.

Nieuwe gaming monitoren

Acer heeft een vloot nieuwe gaming monitoren voor de Predator en Nitro-reeksen aangekondigd. Net zoals bij de laptops van het bedrijf biedt de Predator-serie meer topklasse-opties aan, en de Nitro-reeks is dan weer iets meer budgetvriendelijk.

Drie nieuwe Predator XB3 Series-monitoren leveren topprestaties met Nvidia G-Sync-compatibele technologie, VESA DisplayHDR-beelden en snelle beeldverversing. De Predator X34 GS heeft een groot 34-inch gebogen IPS-scherm dat het perifere zicht uitbreidt voor meer immersieve gameplay. Twee modellen hebben zelfs reactieve RGB-lichtstrips achteraan, om het scherm met licht te omkaderen dat verandert op het ritme van de muziek en het kleurenschema van jouw games.

Twee nieuwe monitoren in de Nitro Series bieden alle essentiële functies die je nodig hebt om te genieten van moderne games en introduceren de TÜV Rheinland Eyesafe-technologie, om vermoeidheid van de ogen te verminderen.

Halo Smart Speaker

De Acer Halo Smart Speaker komt met de Google Assistant en nog een functie die bijna geen ander smart home-audiotoestel momenteel heeft - DTS-geluid, om rijke audio van hoge kwaliteit te voorzien die wordt geprojecteerd in 360 graden om vrijwel elke kamer te vullen. De RGB-verlichting aan de basis van het toestel is aanpasbaar via de bijhorende applicatie van Acer, en kan ook met de muziek worden gesynchroniseerd om de kamer waarin het toestel zich bevindt van wat sfeer te voorzien. De speaker heeft zelfs LED's om het weer buiten en andere beelden weer te geven.

In het algemeen heeft het evenement van dit jaar ons interessante nieuwe producten gegeven en grote beloftes rond prestaties en batterijlevensduur. Met de releasedata die ergens tussen eind 2020 en begin 2021 liggen, zal het nog even duren vooraleer we weten of de toestellen deze beloftes dan ook waar kunnen maken.