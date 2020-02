Ondanks twee opvallende fouten, namelijk het koelsysteem en de speakers, beschikt deze budget gaming laptop over veel vermogen. Als je een serieuze gamer bent maar geen enorm budget ter beschikking hebt, zul je deze laptop zeker in huis willen.

De Acer Predator Helios 300 is, op alle fronten, een goedkopere gaming laptop. Dat feit alleen brengt al een hoop smet met zich mee. Sommigen foutjes zijn zo duidelijk merkbaar dat je ze niet kunt negeren. Andere zijn te vergeven, omdat ze simpelweg met de hakken over de 'acceptabel'-sloot springen. Dat is een eigenschap van goedkopere gaming laptops: je moet rekening houden met compromissen. Wil je het beste, dan moet je in de buidel tasten.

Toch zijn we aangenaam verrast met de prestaties van deze laptop, kijkend naar de prijs. Vergeleken met andere budget gaming laptops is het een heel krachtige machine. Hij kan de meest veeleisende games draaien op middelhoge tot hoge instellingen. Zijn verversingsratio is 144Hz, wat je maar zelden ziet bij gaming laptops uit deze categorie. Bovendien beschikt de laptop over een helder 1080p beeldscherm met levensechte kleuren.

Kan het beter? Als je het geld er voor over hebt, zeker! Wanneer je budget niet zo groot is, is dit het beste dat je kunt krijgen.

Spec Sheet Hier is de Acer Predator Helios 300 configuratie die wij bij Techradar ter review ontvingen: CPU: 2.2GHz Intel Core i7-8750H (hexa-core, 9MB cache, tot 4,1GHz)

Grafische kaart: Intel UHD Graphics 630; Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB GDDR5)

RAM: 16GB DDR4 (2.666MHz)

Scherm: 15,6-inch FHD (1.920 x 1.080) ComfyView IPS (144Hz Frequentierespons)

Opslag: 256GB PCIe SSD

Poorten: 1 x USB-C 3.1, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, HDMI 2.0, RJ-45 Ethernet, SD kaartlezer, 3,5mm koptelefoonaansluiting

Connectiviteit: Intel 802.11ac Wi-Fi; Bluetooth

Camera: HD webcam (1.280 x 720) met 2 x mics

Gewicht: 2,7kg

Afmetingen: 39,1 x 26,7 x 2,8cm; B x D x H

Prijs en beschikbaarheid

De basisconfiguratie van de Acer Predator Helios 300 kost je zo'n €1200, waarbij je een 2,3GHz, quad-core Intel Core i5-8300H processor en een Nvidia GeForce GTX 1050 Ti met 4GB aan geheugen krijgt. De opslag van alle games doe je op de combinatie van een 1TB harde schrijf en een 256GB solid state drive.

Het topmodel uit deze lijn kost je € 1599. Daarvoor krijg je een topconfiguratie, met een 2.2GHz hexa-core Intel Core i7-8750H processor, 16GB RAM, een 1TB harde schrijf en een 256GB solid state drive, en dezelfde grafische kaart als in de basisconfiguratie.

Daarbij is het belangrijk om voor jezelf na te gaan hoe veel die snellere processor je waard is. Natuurlijk is de 8GB extra werkgeheugen ook een zeer prettige bijkomstigheid. Opvallend is het verschil in markten. In Amerika krijg je bij de goedkoopste versie namelijk geen extra harde schijf en beschikt die versie dus enkel over een SSD van 256GB. Dan is het een stuk aannemelijker om de upgrade te maken!

Afbeelding 1 van 7 Afbeelding 2 van 7 Afbeelding 3 van 7 Afbeelding 4 van 7 Afbeelding 5 van 7 Afbeelding 6 van 7 Afbeelding 7 van 7

Ontwerp

We kunnen geen rare dingen vinden in het ontwerp van de Acer Predator Helios 300. Het is niet opvallend of briljant, maar het is ook niet slecht.

Deze gaming laptop probeert zich aan de esthetiek van de gamer te houden met zijn metalen chassis in een metalen afwerking, een zwarte kleur met rode accenten, geometrische sneden en toelopende randen. De bovenklep wordt versierd met Predator-letters en het logo in zilver, terwijl de onderste plastic hoes twee gemakkelijk te verwijderen compartimenten voor de harde schijf en de RAM bevat, zodat je die makkelijk kunt upgraden.

We waarderen ook het aantal beschikbare poorten op deze laptop. Naast twee USB 2.0-poorten en een koptelefoonaansluiting beschikt hij ook over een USB 3.0-poort, een USB 3.1-poort, een HDMI-poort, Ethernet en een SD-kaartlezer, wat zeker handig is als als je deze laptop ook gebruikt voor fotografie en dergelijke.

De laptop is middelgroot - zeker niet klein maar ook niet te fors. Bovendien is hij een stuk lichter dan hij lijkt. Hoewel ons recensie-exemplaar geleverd was zonder de harde schijf, vragen we ons af hoeveel zwaarder het wordt als er wel een in zit.

Je zou kunnen zeggen dat het ontwerp een indicatie is van hoe deze gaming-laptop in het algemeen is: het is niet de beste en het heeft een paar gebreken, maar op andere gebieden doet hij het goed genoeg. Daardoor heb je heel weinig reden tot klagen.

Toetsenbord en touchpad

We vinden het toetsenbord van deze gaming laptop eigenlijk heel aangenaam. Het is niet alleen comfortabel en ergonomisch ontworpen, met voldoende veerkracht, voldoende afstand tussen de toetsen en een matte afwerking om te voorkomen dat je vingers wegglijden; het is ook responsief en accuraat. Net als het ontwerp heeft het toetsenbord geen opvallende functies die eruit springen of die je een gamingvoordeel geven.

De sneltoetsen voor functies zoals het aan- en uitzetten van het touchpad, het kiezen van verschillende weergave-opties en het aanpassen van het volume zijn aanwezig - en de WASD-toetsen zijn verlicht. Wat wil je nog meer? Het is zo effectief als een toetsenbord zou moeten zijn.

Onze enige klacht is dat de onderste toetsen groter zijn dan de anderen. We merken dat bij het gamen, toen we de pijltjestoetsen gebruikten. Daarbij misten we vaak de pijltoets 'Omhoog' omdat de pijl 'Omlaag' hoger is dan we gewend zijn.

Het touchpad is een ander verhaal. Net als bij de meeste touchpads voor gaming-laptops, is deze zeker niet geschikt voor games, maar is deze wel voldoende responsief voor al het andere laptopgebruik. Je zult absoluut gebruik willen maken van een muis voor de nodige nauwkeurigheid en reactievermogen, zoals bij de meeste gaming-laptops. Het touchpad is ook een beetje krap als je er op drukt. Bovendien zijn we het probleem tegengekomen dat het niet goed reageert of soms simpelweg hapert als we een muis hebben geïnstalleerd. Dit probleem wordt meestal opgelost wanneer we de laptop opnieuw opstarten en de verbinding met de muis verbreken.

Scherm, camera en geluid

Hier is nog een voorbeeld van het onderliggende thema van deze gaming laptop. De camera kon beter en het geluid … laten we zeggen dat daar veel ruimte voor verbetering is. Toch is het Full HD beeldscherm onverwacht fantastisch voor een laptop binnen dit segment. Laten we er eens beter naar kijken.

De dikke randen van ongeveer 2,5 cm mochten zeker weg van ons. Buiten dat zijn we best tevreden met het 1080p beeldscherm. Hij heeft een goede, levensechte kleurenweergave, met fellere blauw- en magentatinten die we prefereren boven warme tinten voor het gamen en het kijken van films. Het beeldscherm beschikt ook over een 144Hz refresh rate, wat je meestal niet ziet in een goedkopere gaming laptop. Dat is een fikse upgrade van het model uit 2017 die wazig beeld en haperingen in de weergave netjes opheft.

De camera is gewoon OK. De 720p resolutie is korrelig, maar goed genoeg voor videobellen.

Helaas is de set speakers één van de twee grote missers in deze laptop. Ze zijn op zijn best matig te noemen. Er komt bijna geen geluid uit op de lage regionen en de hoge noten missen kracht, wat resulteert in een saai, vlak, hol en dof geluid.

Wanneer je jouw laptop voor games gebruikt, zul je niet zo veel last hebben van dat matige geluid - of in ieder geval zul je er niet zo veel aanstoot aan nemen. Je kunt nog altijd een koptelefoon gebruiken, wat je waarschijnlijk ook zult doen. Als je de laptop echter gebruikt voor het kijken van films of het luisteren van muziek, zal het geluid iel en vlak klinken, zelfs nadat je aanpassingen hebt gedaan met de meegeleverde Dolby Atmos software.