Acer Switch 3 review

De Acer Switch 3 is veel goedkoper dan grote concurrent Surface Pro. Hoewel de Switch 3 iets minder krachtig is, zal iedereen die geen zware apps gebruikt beter af zijn met het topproduct van Acer.

De Acer Switch 3 is een budgetlaptop van de Taiwanese elektronicafabrikant Acer. Dit bedrijf staat niet bepaald bekend om hun budgetapparaten; in 2017 bracht het onder meer een 9000 dollar kostende gaming laptop uit, én 's werelds dunste Ultrabook.

Met die geschiedenis in het achterhoofd hadden we niet snel een budgetlaptop verwacht van de fabrikant. Op papier lijkt de Switch 3 echter een uitermate prettig apparaat te zijn voor iedereen die op zoek is naar een prettig werkende, scherp geprijsde hybride laptopl.

De Switch 3 is er echter niet voor iedereen die op zoek is naar iets unieks. De laptop kent een 12,2 inch scherm, 1920 x 1200 display, en 0,6 inch dick frame en weegt 1,3 kilogram. Het is allemaal vrij gewoontjes.

Kijken we echter on er de motorkap, dan zien we dat Acer wel degelijk veel moeite heeft gestopt in haar budgetlaptop.

Spec Sheet CPU: 1,10GHz Intel Pentium Quad Core N4200 (tot maximaal 2,5GHz)

Graphics: Intel HD Graphics 505

RAM: 4GB LP DDR3

Scherm: 12.2-inch, 1920 x 1200 IPS LCD

Opslag: 64GB eMMC

Poorten: 1 x USB 3.1 type A, 1 x USB 3.1 type C, audio, MicroSD

Connectiviteit: 802.11ac, Bluetooth

Camera: 5MP rear, 2MP front

Gewicht: 1,3 kg

Afmetingen: 29,4 x 20 x 1,5 cm; W x D x H)

Prijs en beschikbaarheid

De Acer Switch 3 verscheen met een adviesprijs van 499 euro. Dat is veel goedkoper dan menig hybride laptop. De Pentium architectuur zorgt ervoor dat de Switch 3 duurder is dan op Atom-gebaseerde concurrentie, maar het prestatieverschil verzacht de hogere prijs die je betaalt.

Design

Heb je eenmaal dit stukje hybride technologie in handen, dan wordt één ding meteen duidelijk: de ontwikkelaars van Acer hebben een topprestatie afgeleverd. Het apparaat heeft het perfecte gewicht, voelt degelijk aan en ziet er solide uit. Het voelt alsof er enkel topmateriaal is gebruikt, en hij lijkt wel bestand tegen een stootje of twee.

Zelfs de meegeleverde toetsenbordhoes heeft een bepaalde stevigheid over zich heen wat je niet meteen verwacht in deze prijsklasse. Je verbindt de hoes via een magnetische strip, en een andere strip laat jou instellen hoe gebogen het scherm ten opzichte van het toetsenbord moet staan.

Acer heeft bij de Switch 3 gekozen voor een kleurrijk 1920 x 1200 IPS paneel, met competente kijkhoeken, en een schermdiagonaal van 12,2 inch. Daarmee is de pixeldichtheid prima te noemen. Schermranden zijn zeker aanwezig, maar niet vervelend groot. Vanwege de optie tot toetsenbordverhoging is een rand in sommige gevallen zelfs handig.

Hoeken

Een groot pluspunt van de Switch 3 is het sterke metalen frame dat rondom de rand zit, uitgevouwen kan worden naar een U-vorm, en technisch gezien in zowat elke mogelijke positie gepositioneerd kan worden. Technisch gezien.

Diepere hoeken verlagen de weerstand - stomme natuurkundige wetten ook - en zonder enige vorm van vastklikken zit je min of meer vast aan de volle 165 graden als je het apparaat plat neerlegt voor te tekenen. Naar onze mening vonden we dit acceptabel, maar je persoonlijke tabletsmaak kan afwijken.