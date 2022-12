27-inch LG UltraGear OLED monitor laat gamerharten smelten

LG heeft zonet twee gaming monitoren onthuld met interessante specificaties (opens in new tab). Het gaat om een duo van monitoren, een enorm gebogen scherm van 45 inch en een kleiner plat scherm van 27 inch. Afgezien van de curve in de grotere versie hebben beide monitoren dezelfde specificaties.

Beide monitoren gebruiken OLED-technologie zodat zwart ook echt zwart is en felle kleuren nog helderder zijn. We krijgen HDR10-ondersteuning en een dekking van 98,5 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum. Met de 2K-beeldkwaliteit zie je alles ook haarscherp, vooral met de grotere 45-inch monitor.

Identieke features

Alle snufjes van het 45-inch scherm krijg je ook op het kleinere model. Zo is er een bliksemsnelle reactietijd van 0,03 ms en een refresh rate van 240 Hz.

De combinatie van 240Hz en OLED valt het meeste op omdat deze UltraGear-monitoren de eerste twee ter wereld zijn met beide elementen. Het oppervlak van het scherm is daarnaast behandeld met anti-glare bescherming zodat zonlicht niet in je ogen weerkaatst. Tot slot zijn zowel NVIDIA G-Sync als AMD FreeSync aanwezig zodat je optimale prestaties krijgt met beide GPU-merken.

Net als andere OLED-monitoren zijn beide monitoren niet goedkoop. In de VS kan je een pre-order voor de 27-inch monitor plaatsen voor 999,99 dollar, terwijl de 45-inch voor 1699,99 dollar over de toonbank gaat. Vanaf februari zullen de monitoren ook in Europa beschikbaar zijn, maar prijzen in euro zijn er nog niet.

Beter dan 4K?

Nu komt de belangrijkste vraag: zijn deze monitoren je geld waard of ga je beter voor een 4K-monitor? Als je een fanatieke gamer bent, dan zijn de LG UltraGear-monitoren duidelijk de betere keuze.

Het ding met 4K gaming monitoren is dat je die kwaliteit vaak niet haalt zonder compromissen te maken. Screenshots en video-opnames zullen er wonderbaarlijk uitzien, maar de prestaties van het spel lijden hieronder. De meeste games kunnen zo'n hoge kwaliteit niet zomaar uitvoeren en forceren soms een lagere fps als je dit doet.

Zelfs met de beste CPU's en de beste GPU's ben je beter af met een 2K-monitor. 4K-monitoren kunnen bijvoorbeeld beter worden gebruikt voor contentcreatie en videobewerking, waar deze kwaliteit wel noodzakelijk is. Het is voor gamers bijgevolg beter om een 2K-monitor te nemen die consistente prestaties kan leveren.