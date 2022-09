'1080p Chromecast met Google TV verschijnt in oktober'

Het lijkt erop dat Google een nieuwe Chromecast met Google TV op de markt gaat brengen, en als we de nieuwste leaks moeten geloven, zal deze versie er identiek uitzien als het huidige model dat in september 2020 werd gelanceerd. In Nederland kregen we pas begin van de zomer een officieel model. Tot dan kon je de Chromecast met Google TV wel gebruiken, maar miste je enkele functionaliteiten.

De Braziliaanse techwebsite Tecnoblog (opens in new tab) (via The Verge (opens in new tab)) heeft documenten over het apparaat ingezien die gericht waren aan de Braziliaanse toezichthouder. Die tonen een reeks afbeeldingen waarin de bekende witte ovale vorm wederom terug te zien is.

Uit deze documentatie zijn ook andere standaard Chromecast-specs te lezen: HDMI-aansluiting, Wi-Fi-ondersteuning tot 802.11ac (Wi-Fi 5) op de 2,4 GHz- en 5 GHz-frequenties, en ondersteuning voor Bluetooth LE.

Goedkoper prijskaartje

Hoewel deze documenten niet veel onthullen over de streaming dongle, verkreeg WinFuture (opens in new tab) vorige week informatie die wees op een goedkopere Chromecast met Google TV die beperkt is tot 1080p in plaats van 4K-resolutie.



De lagere resolutie zal voor sommige mensen een teleurstelling zijn, maar er is genoeg vraag naar een goedkopere Chromecast, en dit betekent wel dat de dongle een stuk goedkoper wordt. Een startprijs van 40 euro is genoemd, terwijl de huidige 4K Chromecast met Google TV voor 70 euro in de winkels ligt.

De perfecte gelegenheid om het apparaat te onthullen komt er ook al aan: Google heeft voor 6 oktober een evenement aangekondigd waar het bedrijf naar verwachting de Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Watch en misschien nog wat andere hardware zal tonen.

Analyse: voor- en nadelen

Aangezien de meeste tv's die momenteel te koop zijn over 4K beschikken, is het misschien een beetje verrassend dat de nieuwe Chromecast met Google TV het bij 1080p houdt. Deze Chromecast werkt natuurlijk wel gewoon op een 4K TV, maar ideaal is het niet.

Google moet er vertrouwen in hebben dat er genoeg oude of kleinere televisies zijn waardoor er genoeg vraag zal zijn naar dit nieuwe model. Zeker nu het aanzienlijk goedkoper is dan de 4K-versie die momenteel te koop is.

De aankomende dongle zou wel eens iets sneller kunnen zijn dan het huidige model en wat meer opslagruimte kunnen toevoegen. Google heeft toegegeven dat er problemen zijn geweest met de prestaties en opslagruimte op het 4K-apparaat en is druk bezig geweest om deze op te lossen. Er is een redelijke kans dat de nieuwe 1080p-versie upgrades ontvangt op deze gebieden.