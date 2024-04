Nieuwe slimme led-wandlamp van IKEA is verrassend goedkoop én veelzijdig

IKEA heeft een aantrekkelijke nieuwe slimme led-wandlamp gelanceerd, die voortbouwt op een plafondlamp die eerder dit jaar op de markt kwam. De Jetström led-wandlamp (gespot door Notebookcheck) is hier nu te koop voor 39,99 euro. De ledlamp is een vierkant paneel van 30 x 30 cm en is ontworpen om aan de muur te hangen. Zoals je zou verwachten, werkt het ook met de IKEA Dirigera smart hub (en de bijbehorende Home Smart-app).

De Jetström lamp kan gedimd worden met de app en je kunt de kleur veranderen. De verschillende opties zijn koeler of warmer wit licht, lichtblauw, paars, roze, donker perzik of warm amber. Het paneel biedt verder een piekhelderheid van 1.150 lumen.

Voor degenen die de IKEA hub met app niet willen gebruiken, is het mogelijk om een losse afstandsbediening te kopen (de Styrbar) om de wandlamp te bedienen. Met deze afstandsbediening kun je bovendien meerdere lampen bedienen (max. 10) maar je kunt ze alleen samen bedienen, dus niet afzonderlijk. Daarvoor heb je hoe dan ook de app nodig.

Meer concurrentie voor Philips Hue

(Image credit: IKEA)

Wie op zoek is naar verlichting voor de woonkamer (of een andere kamer) zit hier goed. Met de mogelijkheid om een warme witte kleur te kiezen en deze te dimmen, is er zeker potentieel voor sfeerverlichting. Anderzijds zijn de paarse en blauwe tinten geschikt voor een feestje.

Smart hub-integratie is natuurlijk een fijne bonus, al was dit geen verrassing. IKEA is namelijk steeds meer slimme lampen aan het maken die allemaal met de hub en Home Smart-app werken. Die app kan je daarnaast koppelen aan Alexa, Apple HomeKit en Google Home.

Ten slotte bestaat er ook een Jetström plafondlamp die sinds eind 2023 beschikbaar is. Die is verkrijgbaar in twee aanzienlijk grotere formaten (100 x 40 cm en 60 x 60 cm). Het ontwerp komt grotendeels overeen met de nieuwe wandlamp, maar de plafondlamp kan alleen wit licht geven.