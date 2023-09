Wat is "Tik Dubbel" op Apple Watch 9: de gebarenbediening uitgelegd

Naast de iPhone 15 heeft Apple de nieuwe Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2 gelanceerd. Beide horloges hebben een unieke, exclusieve functie die niet beschikbaar zal worden op oudere horloges via een software-update. Dan hebben we het natuurlijk over Tik Dubbel (Double Tap in het Engels). Maar wat is Tik Dubbel precies en hoe werkt het?

Tik Dubbel is een nieuwe vorm van gebarenbediening voor de nieuwste Apple Watches waarbij je twee keer snel achter elkaar met je duim op je wijsvinger tikt om bepaalde acties uit te voeren. Hierdoor kan je de smartwatch blijven bedienen wanneer je handen niet vrij zijn. In de trailer zien we bijvoorbeeld een klimmer die een oproep beantwoordt terwijl hij zich nog steeds met één hand aan de rotswand vasthoudt. Een iets realistischer scenario is dat je tijdens het hardlopen niet moet zitten prutsen met een zweterige hand op het schermpje.

De eerst indrukken over Tik Dubbel zijn voorlopig verdeeld. Sommigen vinden het enorm handig en accuraat, terwijl anderen zeggen dat je op een heel specifieke manier met je vingers tegen elkaar moet tikken.

Wat doet Tik Dubbel?

Tik Dubbel kan een heleboel acties uitvoeren afhankelijk van de context. Als iemand je belt, kun je met Tik Dubbel het gesprek aannemen en daarna ophangen als het afgelopen is. Apple heeft ook laten zien dat de functie wordt gebruikt om muziek te pauzeren en wekkers te snoozen. Als je Tik Dubbel gebruikt op je wijzerplaat, wordt Smart Stack geopend, waar je nog een keer kunt tikken om door individuele widgets te bladeren.

Het zou nog handiger zijn als je de gekoppelde acties kon aanpassen, zoals met de Actieknop op de iPhone 15 Pro. Dat is wellicht iets dat Apple later kan toevoegen met een update.

Tik Dubbel werkt alleen op de Watch Series 9 en Watch Ultra 2. (Image credit: Apple)

Hoe werkt Tik Dubbel?

Volgens Apple kan Tik Dubbel alleen werken met de geavanceerde hardware en software van de nieuwe Apple Watch 9 en Watch Ultra 2. Zelfs de originele Apple Watch Ultra ondersteunt deze functie ziet. De krachtigere neurale motor in de nieuwe S9-chip van de Watches is blijkbaar nodig om gegevens te verwerken van de versnellingsmeter, gyroscoop en optische hartsensor met behulp van een nieuw "machine learning-algoritme".

Dit algoritme is naar verluidt getraind om het verschil te kunnen zien tussen de Tik Dubbel van je wijsvinger op je duim en andere handgebaren. In de praktijk hebben sommige gebruikers gemeld dat ze de Apple Watch 9 konden misleiden met vergelijkbare bewegingen, zoals een tik van hun duim met hun ring- of middelvinger. Op andere momenten reageerde het horloge helemaal niet wanneer ze hun duim en wijsvinger tegen elkaar tikten (via Cnet).

De Apple Watch Ultra 2 zou volgens sommigen iets nauwkeurig reageren op Tik Dubbel. Zodra we zelf aan de slag gaan met de nieuwe Apple Watches gaan we dit zeker uitgebreid testen.