OnePlus toont teaser voor OnePlus Watch 2 en belooft grote upgrades

Het lijkt erop dat de OnePlus Watch 2 eraan komt. OnePlus heeft een teaserafbeelding onthuld van een product dat op een smartwatch lijkt met deze boodschap: "It's time, to do it right!"

Je kunt de teaser zelf bekijken op de OnePlus Community-fora (via Android Authority). De teaser lokt interactie uit, want forumleden worden aangemoedigd om alleen foute antwoorden te plaatsen over wat het apparaat zou kunnen zijn.

We zijn niet op de hoogte van de gesprekken binnen de marketingafdeling van OnePlus, maar die slogan zou wel eens een verwijzing kunnen zijn naar de slechte ontvangst van de originele OnePlus Watch in 2021.

Hoewel we de smartwatch vier van de vijf sterren gaven in onze review, waren er klachten over de nauwkeurigheid van de activity tracking en gps. Ook het gebrek aan apps van derden en ondersteuning voor mobiele betalingen zorgden voor kritiek van gebruikers en fans.

Wat mag je verwachten

(Image credit: OnePlus)

Naast de belofte om een betere smartwatch uit te brengen en een korte blik op een mogelijk ontwerp, onthult de teaser geen details over de OnePlus Watch 2. We weten dus nog niets over de specificaties, functies en software.

Eerdere geruchten wezen op een lancering ergens in 2024, een groter scherm en het gebruik van Wear OS 4 (of misschien Wear OS 5). De overstap op Wear OS, welke versie het ook wordt, zou in ieder geval moeten helpen bij het gebrek aan apps dat het originele horloge had.

We hopen dat OnePlus niet te sterk zal afwijken van de originele prijs. De OnePlus Watch kostte namelijk 159 euro en was daardoor een van de goedkopere smartwatches. Velen zagen het horloge echter als activity tracker met het ontwerp van een smartwatch door de beperkte functies.

Als de OnePlus Watch 2 opnieuw 159 euro zal kosten en OnePlus zijn beloften waarmaakt, kan hij wel eens een van de beste smartwatches worden. De concurrentie is echter niet mild, want de Apple Watch 9, Google Pixel Watch 2 en Samsung Galaxy Watch 6 zijn stuk voor stuk sterke opties.