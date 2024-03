MicroLED display voor Apple Watch Ultra 3 onwaarschijnlijk

Op dit moment heeft de Apple Watch Ultra 2 het beste scherm op een Apple Watch, of welke smartwatch dan ook. Maar Apple's dominantie op het gebied zal misschien niet eeuwig duren, want er is teleurstellend nieuws voor iedereen die vooruitkijkt naar de Apple Watch Ultra 3 die binnenkort verschijnt.

Het lijkt er namelijk op dat Apple zijn plannen om het display van de Apple Watch Ultra 3 te upgraden naar microLED-technologie in de ijskast heeft gezet. Dit had meer helderheid en contrast, een betere batterijduur en nog veel meer kunnen betekenen, maar nu lijkt het hele project op losse schroeven te staan.

Het nieuws komt uit een persbericht van Ams-OSRAM, dat draagbare displays maakt en vermoedelijk leverancier is van Apple producten. In de verklaring zei Ams-OSRAM dat het "zijn microLED-strategie opnieuw wilde beoordelen" nadat "een belangrijk project dat ten grondslag ligt aan zijn microLED-strategie onverwacht werd geannuleerd" door een klant.

Volgens de Display Supply Chain Consultants van Counterpoint Research (via MacRumors) is deze mysterieuze klant Apple en heeft het project betrekking op de Apple Watch Ultra 3. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.

Het is overigens ook niet de eerste keer in de afgelopen weken dat er vertraging wordt voorspeld voor de microLED-schermen van de Watch. In februari 2024 stond in een rapport van The Elec dat de Apple Watch Ultra mogelijk pas in 2027 microLED-schermen zou krijgen.

Geannuleerd of gewoon uitgesteld?

Toch zijn er redenen voor hoop, want Ams-OSRAM onthulde dat er "gesprekken gaande zijn met de betreffende klant". Dat suggereert dat er een kans is dat we ooit een microLED Apple Watch Ultra te zien krijgen. Het is ook mogelijk dat het project gewoon wordt uitgesteld in plaats van helemaal geannuleerd.

Maar zelfs voorafgaand aan de rapporten van The Elec en Ams-OSRAM werd er niet verwacht dat een Apple Watch Ultra met microLED-technologie voor 2025 of zelfs 2026 op de markt zou komen. Met de huidige situatie is het mogelijk dat we nog langer moeten wachten voordat een microLED Apple Watch het daglicht ziet.

Het enige voordeel is dat Apple Watch gebruikers waarschijnlijk niet wanhopig op zoek zijn naar een upgrade van het beeldscherm, aangezien het scherm van de huidige Ultra al ongelooflijk indrukwekkend is.