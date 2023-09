Google Pixel Watch 2 teaser onthult nieuw design, nieuwe sensoren en IP68-certificering

Google's volgende Pixel-lancering vindt misschien pas op woensdag 4 oktober plaats, maar de tech-gigant is al aan het hinten naar wat we kunnen verwachten. De nieuwste hint vanuit Google zelf is verschenen in de vorm van een korte teaser-video voor de Pixel Watch 2.

De teaser-video (via The Verge) onthult meer dan je misschien zou verwachten over de smartwatch als je goed kijkt naar wat er allemaal te zien is. Wat in ieder geval meteen duidelijk wordt, is dat het design van het apparaat enigszins is verfijnd. Zo lijkt de digitale kroon bijvoorbeeld iets platter tegen het scherm aan te zitten.

Als je goed kijkt naar de achterkant van de Pixel Watch 2, die je in deze video goed kan zien, dan zie je dat de sensors een andere opstelling hebben dan op de originele Pixel Watch. We zien natuurlijk in deze korte video geen specs van de sensoren, maar het lijkt erop dat er zeker de nodige upgrades aankomen.

We hebben eerder ook al dingen gehoord over nieuwe sensors en één van die dingen die we hebben gehoord, is dat de Pixel Watch 2 een soortgelijke continue elektrodermale activiteitsensor zoals die van Fitbit zou kunnen krijgen. Daarmee kan je gedurende de dag constant je stressniveau bijhouden.

IP68-certificering

Als je heel goed oplet, dan zie je ook in de video een IP68-certificering achterop de Pixel Watch 2 staan. De originele Pixel Watch was waterproof (tot 50 meter diep gedurende 10 minuten) en volgens de 5ATM-standaard ook "zwemproof", maar het lijkt erop dat er dit keer dus ook stofbestendigheid is toegevoegd.

Nog een laatste beetje informatie was te lezen in de kleine letters aan de onderkant van de video. Daar staat namelijk dat de Pixel Watch 2 vanaf 4 oktober te pre-orderen is. Dat is dezelfde datum waarop Google ook zijn lanceringsevenement voor nieuwe hardware heeft gepland.

We moeten nog bijna een maand wachten voor de Pixel Watch 2 volledig wordt onthuld naast de Google Pixel 8 en de Google Pixel 8 Pro. Er staan ons dus waarschijnlijk de komende weken nog wel wat meer van dit soort hints en teasers te wachten voor de smartwatch en beide smartphones.

Eerdere geruchten gaven al aan dat een van de belangrijkste veranderingen op de Pixel Watch 2 waarschijnlijk een processor-upgrade zal zijn. Dat zou niet alleen voor soepelere prestaties zorgen, maar ook voor een verbeterde energie-efficiëntie en een verbeterde batterijduur.