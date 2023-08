Garmin ontwikkelt mogelijk zijn eigen sport oordopjes om te concurreren met Apple's AirPods

Garmin maakt sommige van de beste sporthorloges en hartslagmonitors die we door de jaren heen hebben getest, maar er mist eigenlijk nog altijd een belangrijk product in het aanbod van Garmin's sportaccessoires: oordopjes die je op eenvoudige wijze kan verbinden met zijn horloges. Garmin’s laatste aankoop suggereert echter dat een paar sport oordopjes van Garmin nu misschien eindelijk onderweg zijn.

Garmin’s expertise in het creëren van sommige van de beste sporthorloges komt vanuit zijn kennis en toepassing van GPS, maar het bedrijf is zelf niet echt een expert op het gebied van audio en heeft daarom ook nooit een geweldige audio-integratie kunnen toepassen op zijn producten. Het was tot nu toe zeker niet te vergelijken met hoe goed Apple's AirPods bijvoorbeeld werken met de beste Apple Watches .

Daar kan binnenkort echter verandering in komen, want Garmin heeft een overeenkomst getekend om JL Audio over te nemen. Dit is een bedrijf dat gespecialiseerd is in audioapparaten zoals thuisbioscooponderdelen en speakers en subwoofers voor in voertuigen.

De overname werd aangekondigd op 7 augustus en zal volgens Garmin’s persbericht “nieuwe mogelijkheden creëren om premium audiofeatures toe te voegen aan een groot gedeelte van [Garmin's] markten en producten." JL Audio-oprichter, Lucio Proni, zei hierover: “We zijn erg enthousiast over de kans om te kunnen integreren in het product-ecosysteem van Garmin. JL Audio zal zijn audio-kennis en expertise op het gebied van ingenieurschap bijdragen om geweldige audioproducten te creëren voor nog vele jaren."

Natuurlijk zou Garmin ook alleen geïnteresseerd kunnen zijn in JL Audio om zijn satellietnavigatiesystemen voor voortuigen te versterken met meer features, maar het klinkt in ieder geval alsof er een hele reeks audioproducten in ontwikkeling zijn. Aangezien Garmin al zo dominant is binnen de wereld van sporthorloges, zou het produceren van een paar van de beste sport oordopjes een mooie volgende stap kunnen zijn voor het bedrijf.

(Image credit: Future)

Conclusie: Kan deze overname zorgen voor Garmin-oordopjes?

Is het eigenlijk realistisch om te denken dat deze overname ons een paar sport oordopjes van Garmin kunnen opleveren, waarmee het bedrijf kan concurreren met AirPods en Beats Fit Pro ? Dit vroegen we ook aan één van TechRadar's audio-experts, Becky Scarrot, en zij zei het volgende:

“Garmin biedt momenteel al ‘trucking headsets’ met een boom-microfoonarm en een enkele oorschelp aan, dus het is niet zo heel gek om te denken dat JL Audio misschien wel wil samenwerken aan de productie van draadloze oortjes."

“Het is belangrijk om te onthouden dat JL Audio momenteel geen oortjes maakt; het bedrijf is vooral gefocust op het produceren van subwoofers en speakers en heeft zijn aanbod uitgebreid naar speakers/ontvangers voor auto's, omdat audio voor in auto's weer een bloeiende markt is. Garmin mist echter wel nog een paar draadloze oortjes in zijn aanbod (zijn Rino-oortje is een enkel oortje en deze is bedraad), dus dit zal vast wel ter sprake komen tijdens de volgende brainstormsessie van het bedrijf."

Het komt er dus op neer dat we nog niet precies weten wat Garmin van plan is. maar de nieuwe audio-expertise door de overname en hints naar het gebruiken van deze kennis om nieuwe producten te ontwikkelen heeft ons toch overtuigd van het idee dat Garmin in ieder geval aan het overwegen is om deze markt te betreden.