Garmin Fenix 8-gebruikers melden dat hun horloge crasht in koud water

De Garmin Fenix 8 is een van de nieuwste horloges van het merk die over het algemeen erg positief onthaald worden, inclusief door ons. Toch lijkt het horloge minder perfect te zijn dan gehoopt, want gebruikers melden nu problemen met de duikfunctie.

Gebruikers melden namelijk op de officiële forums van Garmin, evenals op Reddit, problemen melden nadat ze hun Fenix 8 in koud water hebben ondergedompeld. Eén gebruiker schrijft het volgende: “Mijn Fenix 8 AMOLED 47mm crasht consequent wanneer de watertemperatuur onder de 8 °C zakt. Dit is een belangrijk probleem waar ik woon, omdat de watertemperatuur vaak onder die waarde zakt."

Het bericht gaat als volgt verder: “In Europa moeten duikinstrumenten getest worden tot 0 °C om op de markt te komen, dus ik vind het verrassend dat een horloge dat geadverteerd wordt om te werken bij temperaturen onder het vriespunt dit probleem heeft. Ik vraag me af of dit een softwarematige veiligheidsfunctie is die met een update kan worden opgelost, of dat ik moet overwegen om het horloge terug te sturen.”

Het is de moeite waard om op te merken dat het horloge nog voor geen enkele gebruiker permanent kapot lijkt te zijn: alle gebruikers met dit probleem melden een tijdelijke crash. In de handleiding van de Garmin Fenix 8 staat nochtans dat je het horloge onder water kan gebruiken bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C.

Garmin zelf heeft ten slotte nog geen officiële reactie gegeven op dit probleem en gebruikers hebben eveneens nog geen oplossing gevonden.