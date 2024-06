Samsung Galaxy Ring komt uit in augustus... als Oura niet in de weg zit

Samsung heeft onthuld dat, als alles volgens plan verloopt, de Samsung Galaxy Ring "rond augustus" zal worden gelanceerd. Dit is echter nog geen zekerheid en dat komt niet door Samsung zelf.

Deze geschatte releaseperiode werd onthuld in een juridisch document dat ingeleverd werd bij de US District Court in Californië. Samsung heeft namelijk de rechtbank gevraagd om aan te geven dat de Galaxy Ring geen inbreuk maakt op de patenten van Oura Health. Hierbij haalt Samsung ook vijf patenten van Oura aan die duidelijk moeten maken dat Oura een soort 'patent-troll' is.

Oura maakt inmiddels al langer smart ringen, zoals de Oura (Generation 3) met indrukwekkende fitnesstrackingfeatures. Het is dan ook redelijk logisch dat het bedrijf meerdere patenten heeft om aspecten van zijn designs te beschermen. Samsung vindt echter dat vijf van deze patenten, waaronder een patent over het gebruik van een batterij in de ring en het feit dat de ring gebruikers een fitnessscore geeft, geen unieke features zijn van Oura's ringen en in plaats daarvan juist features zijn die "gebruikelijk zijn op vrijwel alle smart ringen". Daarom vindt Samsung dus ook dat Oura deze patenten niet had moeten krijgen.

Een nieuw decennium, een nieuwe patentenstrijd

Dit is niet de eerste keer dat Samsung probeert een patent aan te vechten. Zo ging het bedrijf eerder al de strijd aan met Apple met verschillende rechtszaken in verschillende delen van de wereld in het begin (tot het midden) van het vorige decennium. In de VS leidde één van deze rechtszaken uiteindelijk zelfs tot een een verlies van 120 miljoen dollar voor Samsung, maar het bedrijf heeft door de jaren heen ook wel wat kleine zaken gewonnen in andere landen.

Samsung had eerder al een flinke strijd met Apple.

Dit zou ook niet de eerste keer in de rechtszaal zijn voor Oura. Oura heeft namelijk al meerdere andere fabrikanten van smart ringen aangeklaagd door de jaren heen, waaronder RingConn en Ultrahuman. Dat ging in die gevallen dus ook om inbreuk op de patenten van Oura.

Samsung gaf voor deze nieuwe rechtszaak dan ook aan dat het verwacht dat Oura het bedrijf zal aanklagen over het design van de Galaxy Ring. Oura schijnt namelijk veel te praten over de sterkte van zijn IP-portfolio sinds de onthulling van de Galaxy Ring. Oura stuurde bijvoorbeeld ook ongevraagd een statement naar allerlei tech-nieuwswebsites, waaronder TechRadar, na de aankondiging van de Galaxy Ring, waarin nogmaals werd benadrukt dat het bedrijf al "100 toegekende patenten, 270 patenten in afwachting en 130+ geregistreerde trademarks" heeft.

Oura gaf echter ook aan dat de komst van concurrenten binnen de wereld van smart ringen de productcategorie valideert. Dat suggereert dus dat het bedrijf concurrentie van apparaten zoals Samsungs Galaxy Ring verwelkomt.

Momenteel is het nog onduidelijk hoe dit verder zal verlopen. Als Samsung succesvol is, dan staat niets de lancering van de Galaxy Ring in augustus in de weg. Deze zal dan waarschijnlijk ook gewoon worden aangekondigd tijdens het Unpacked-evenement van deze zomer. Als Samsung de strijd echter verliest, moet het bedrijf de Galaxy Ring misschien uitstellen of lanceren zonder bepaalde belangrijke features. Dat zijn natuurlijk allebei geen geweldige opties.

Dit zal misschien ook niet de laatste keer zijn dat we het hebben over deze rechtszaak. Wat het oordeel uiteindelijk ook is, we kunnen er nu al van uitgaan dat de verliezer in hoger beroep gaat.