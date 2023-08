Garmin Venu 3 krijgt verbeterde slaaptracking

De Garmin Venu 3 wordt binnenkort verwacht en zal zich wederom richten op fitnessfanaten die een minimalistisch horloge willen. Een nieuw lek geeft ons een beter beeld van wat het horloge precies kan. Enkele nieuwe screenshots (via Gadgets & Wearables) tonen twee grote upgrades tegenover de Garmin Venu 2: metingen van je huidtemperatuur en een functie genaamd Sleep Coach.

Smartwatches zoals de Apple Watch 8 hebben al huidtemperatuursensoren en het zou zeker een welkome aanvulling zijn op de Venu 3. Die sensor kan nuttige informatie verzamelen op vlak van slaap, vroegtijdige tekenen van koorts waarnemen en zelfs inzicht geven in je menstruatiecyclus.

We hebben al eerder hints gezien in de Garmin Connect-app (via the5KRunner) naar huidtemperatuursensoren in nieuwe horloges. De code verwijst hier onder andere naar metingen van de polstemperatuur tijdens slaaptracking.

Het lijkt erop dat de aankomende Venu 3 zo'n sensor zal hebben, maar met enkele beperkingen. De temperatuursensoren van Garmin lijken bijvoorbeeld alleen te werken als je slaapt, omdat omgevingsfactoren en fysieke inspanning de metingen kunnen beïnvloeden wanneer je wakker bent.

De slaaptracking van de Venu 3 wordt niet alleen verbeterd met de temperatuursensor, maar ook met Garmins Sleep Coach. Hoewel elk Garmin-horloge slaaptracking heeft die je slaapfases kan analyseren, zal deze nieuwe coach naar verwachting een stapje verder gaan met extra analyses en inzichten.

Je krijgt feedback op maat over de kwaliteit van je slaap, advies over hoeveel slaap je nodig hebt om te herstellen na een training en het spannende vooruitzicht van een "dutjesanalyse". In tegenstelling tot de huidige Garmin-horloges zal de Venu 3 dutjes meenemen in de totale slaap die je nodig hebt. Wat we nog niet weten, is of de functie ook naar bestaande horloges kan komen via een software-update en welke horloge dat precies zouden zijn.

Volgens de geruchten hoeven we er niet lang op te wachten. Terwijl we eerder een lancering eind september verwachtten, lijkt het er steeds meer op dat de Venu 3 al eerder verschijnt. Gadgets & Wearables suggereert dat hij binnen "enkele dagen" onthuld wordt.

Een grote upgrade voor sporters

(Image credit: Future)

De Garmin Venu-serie is al lang een topfavoriet voor mensen die krachtige fitness- en gezondheidstracking willen in een horloge dat er niet al te sportief uitziet. Maar waar kun je de huidtemperatuursensor en de Sleep Coach precies voor gebruiken?

Als je een Garmin-horloge 's nachts draagt, krijg je een Training Readiness-score (een nieuwe versie van de Body Battery) die je vertelt hoe fit je bent en welke inspanningen je die dag kan doen. Met meer geavanceerde slaaptechnologie, zoals de temperatuursensor, wordt de score alleen maar nuttiger. Als je score te laag is, worden bepaalde intensieve trainingen bijvoorbeeld afgeraden.

Toch is de Venu 3 geen logische keuze voor deze twee functies. Het is vreemd dat deze functies hun debuut maken op de Garmin Venu 3 in plaats van op een horloge dat zich meer op fanatieke sporters richt zoals de Forerunner-serie. We klagen zeker niet, want de functies zullen waarschijnlijk ook op andere Garmin-horloges verschijnen.